Těžařská firma na Bitcoin, Compute North, vyhlásila bankrot dle kapitoly 11

Seznam společností, které se staly obětí nepříznivé situace kolem kryptoměn z poslední doby, se rozrůstá o firmu. Tentokrát nejde o firmu, která by s kryptoměnami obchodovala a nabízela finanční služby s nimi, což stálo za problémy většiny firem, které v poslední době vyhlásily bankroty dle kapitoly 11 nebo 15, ale o firmu těžařskou. Tato firma v únoru navýšila kapitál o 385 mil. USD díky 300milionové půjčce a 85milionovému investičnímu kolu. To se bavíme o době, kdy Bitcoin spadl "jen" na cca 40 tisíc USD a jeho cena se pomalu zvedala, jenže teď je situace docela jiná.

Sešlo se tu hned několik negativních vlivů najednou, která už firma neustála. Stagnace ceny Bitcoinu a její následné mírné zvýšení bylo jen dočasné a po dubnu se hodnota Bitcoinu dále vydala směrem dolů, dnes k cca 19 tisícům USD. Výdělečnost těžby je dána především dvěma faktory, výdělky (tedy cenou Bitcoinu) a náklady (především cenou energií). A zatímco to první klesá, to druhé naopak stoupá, což je pro jakýkoli byznys přesně to, co nechce. Přidaly se k tomu i průtahy ve spuštění nové těžební farmy s 280MW výkonem v Texasu, která měla být spuštěna zrovna v dubnu (což by připadlo zrovna do doby mírného oživení), ale do provozu se dostala až později, v době dalšího výrazného propadu.

Firma tak dluží svým věřitelům okolo 500 mil. USD, přičemž bankrot podle kapitoly 11 dovoluje firmě dále fungovat a snažit se o vytvoření plánu, jak věřitele vyplatit a fungovat efektivněji. CEO společnosti Dave Perrill odstoupil z funkce, zůstane ale ve vedení firmy. Velkými partnery firmy jsou např. společnosti Compass Mining nebo Marathon Digital, které se už nechaly slyšet, že jejich fungování bude pokračovat jako dosud.