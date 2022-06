Těžba Etherea už běžným odběratelům negeneruje zisk, co bude dál?

Jak jsme se dnes zmínili, Ethereum těsně před polednem už téměř kleslo pod hranici 1000 dolarů , ovšem i nyní se pohybuje na hodnotě, která může jen těžko zajistit zisk pro běžného smrtelníka, jenž má přístup k elektřině coby běžný odběratel. Čili pokud někdo nevyužívá pro těžbu kradenou energii nebo vlastní solární panely, které se mu už dávno zaplatily, musí aktuálně počítat s tím, že utratí více na nákladech, než vydělá, a to ani nebereme v úvahu splácení případných nákladů za pořízení grafické karty.

Z čerstvých dat o celkovém hashrate ethereové sítě je přitom vidět, že nejspíše nastal bod zlomu, čili odliv těžařů, kteří nechtějí dotovat ztrátovou těžbu. Poklesem na aktuálních 870 TH/s se tak rázem umazal cca půlroční postupný nárůst výkonu, který byl už sice velice mírný, ale trval až do letošního května po loňském nuceném exodu těžařů z Číny.

Pokud dnes někdo těží na GeForce RTX 3090, má šanci získat denně už jen kolem 2 dolarů (cca 47,50 Kč). A pokud už aktuální průměrná cena jedné kWh elektřiny přesáhla hranici 7 Kč (v USA už přes 0,22 USD) pak nepřetržitě zapřažená RTX 3090, která si vezme každé tři hodiny právě alespoň 1 kWh, nás bude stát 56 Kč. Nepočítáme přitom spotřebu zbytku systému či případné ztráty napájení, kvůli nimž může být výsledek spíše ještě horší.

Každý těžař má ale pochopitelně jiné podmínky a jinou výbavu, nicméně prudký pokles hashrate ethereové sítě velice dobře ukazuje, že mnozí už těžbu vzdávají, nebo alespoň přerušují. Zatím tu ani nejsou žádné vyhlídky na to, že by hodnota kryptoměn mohla brzy opět růst a spíše se lze připravit na další roky útlumu, podobně jako mezi roky 2018 a 2020.

Ještě letos má přitom dorazit The Merge, který bude znamenat konec těžby Etherea na grafických kartách, což bude další rána pro těžaře, jimž tu zbyde na výběr z řady jiných, ale mnohem méně výdělečných (resp. ještě více prodělečných) měn.

Tento zlom by se také mohl podepsat na cenách grafických karet, neboť může logicky vzniknout jejich přetlak v nabídce bazarů, a to zrovna v době, kdy se NVIDIA a její partneři budou chtít zbavovat svých zásob před nástupem nové generace. To může přinést dvě věci, a sice další pokles cen a pak i odložení nástupu generace Ada či možná i RDNA 3, ostatně na trh se bude pomalu tlačit i Intel, který ovšem už svou nejlepší příležitost definitivně promeškal.