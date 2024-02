Těžba kryptoměn v USA spotřebuje 1,2 % veškeré elektřiny, možná i více

120 TWh.

Zatímco v lednu 2020 se na území Spojených států amerických těžilo jen 3,4 % Bitcoinů, o dva roky později to bylo už 37,8 %. U.S. Energy Information Administration (EIA) tak chce po velkých těžařských společnostech, aby nahlašovaly svou spotřebu elektrické energie . Není ani divu, čísla z různých studií totiž vypadají dost hrozivě, nicméně jsou zatížena velkou mírou nejistoty. Napč. CBECI (Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index) odhaduje, že těžba kryptoměn celosvětově vyžaduje příkon 19 GW, nicméně současně přiznává, že skutečné číslo může být mnohem nižší (9,1 GW), ale možná i mnohem vyšší (44 GW). To také dává odhad celoroční spotřeby ve velmi širokém rozsahu mezi 80 až 390 TWh ročně, výsledný odhad pak činí 170 TWh energie. Pro samotný Bitcoin jde pak o rozsah 67 až 240 TWh, střední odhad je pak

Pokud se uvažuje, že USA nadále těží zhruba 38 % Bitcoinů, znamenalo by to roční spotřebu mezi 25 až 91 TWh. Pro představu, spotřeba České republiky je někde okolo 60 TWh ročně. Toto číslo znamená, že z celoroční spotřeby USA ve výši 3900 TWh by těžba Bitcoinu mohla spotřebovat mezi 0,6 % až 2,3 % veškeré energie. Vezmeme-li střední odhad, pak by šlo o zhruba 1,2 %. Celkem se ví o 137 těžařských firmách ve 21 amerických státech, nejvíce z nich je v Texasu, Georgii a New Yorku. Jeden z nich má spotřebovává přes 500 MW, dalších pět je mezi 201 až 500 MW. Problémem je, že výše zmíněná data se týkají 101 z nich a ne všech 137, takže je pravděpodobné, že dané číslo bude vyšší. Pokud by zbývající měli stejné rozložení, mohli bychom hovořit o rozsahu 0,8 až 3,1 %, střední odhad by vylezl na 1,6 %.