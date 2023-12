Těžební GeForce RTX 3080 jsou v Číně předělávány na AI akcelerátory s 20GB VRAM

GeForce RTX 3080 s 20GB VRAM.

Blíží se opět nedostatek grafických karet a nárůst jejich ceny? Na tuto otázku je těžké odpovědět, nicméně máme tu několik zajímavých situací. USA zabanovaly prodej výkonných grafických karet pro trénování umělé inteligence v Číně (a podobná omezení se týkají i několika dalších zemí), což vyústilo hned v několik zajímavých důsledků. GeForce RTX 4090 se zde stala nedostatkovou a velmi rychle výrazně navýšila svou cenu , do popředí zájmu se pak dostaly slabší karty GeForce RTX 4080 a Radeon RX 7900 XT a XTX. A i u nich se začala zvyšovat cena. Samotná Nvidia pak chystá novou GeForce RTX 4090 D s lehce omezeným výkonem, aby se vešla do restrikcí a mohla být prodávána jak hráčům, tak především jako karta pro trénování systémů AI. A v Číně si firmy pomáhají i samy. Vytváří totiž vlastní

Jedna z nich se na serveru Alibaba prodává např. pod názvem Jieshuo Nvidia RTX 3080 RG Turbo Gaming Graphics Card GDDR6X a zajímavé na ní je především to, že nemá standardních 10 GB nebo 12 GB paměti. Má totiž 1GB čipy vyměněné za 2GB modely, takže kapacita takto vzrostla na 20 GB. Původně se sice o 20GB RTX 3080 uvažovalo, výrobci dokonce už měli i nějaké ty vyrobené kusy, projekt byl ale nakonec ukončen a 20GB variantu jsme mohli akorát nedávno zahlédnout v jedné z ojedinělých aukcí

Ale zpět k Číně. Zde se zdá, že výrobci využívají bývalých grafických karet používaných pro těžbu kryptoměn, kde vyměňují paměťové čipy za větší, a ty pak prodávají jako použité karty s větší pamětí. Větší VRAM se hodí právě pro trénování velkých modelů AI. Taková karta nevyjde vůbec levně. Přestože jde o starší RTX 3080, kterou jako novou u nás seženete za necelých 20 tisíc Kč, taková použitá RTX 3080 s pamětí zvýšenou na 20 GB vyjde na čínském trhu po přepočtu na 26 tisíc. Podobným způsobem se předělávají i RTX 3090. Pod značkou Jieshuo se v Číně prodává dokonce i stařičký Radeon RX 580 s pamětí zvýšenou z 8 GB na 16 GB.



Výrobci se dnes soustřeďují na výrobu karet pro akceleraci trénování AI a proslýchá se, že Nvidia omezuje výrobu GeForce RTX 4090 ve prospěch AI akcelerátorů. Zda to začne způsobovat větší nedostatek karet i v nižších třídách, a postupný nárůst ceny, to není jasné. Faktem nicméně je, že hodnota mnoha kryptoměn poslední dobou stoupá, Bitcoin je už skoro za 40 tisíc USD, a nelze vyloučit, že se s ním svezou i další kryptoměny včetně těch, které se ještě vyplatí těžit na GPU. Myslíte, že by to mohlo přinést další čipovou krizi v GPU danou nejen kryptem, ale tentokrát i AI? Bojíte se něčeho takového?