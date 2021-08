Těžební XFX Navi 21 je na světě

Dnes je volbou číslo jedna pro těžaře GeForce z řady RTX 3000, a to samozřejmě starší verze, čili ne LHR. Pak už je to problematické. I LHR verze jsou v těžbě Etherea v plusu, ovšem zda si vydělají i samy na sebe, to už je jiná věc. Nicméně nedávno se objevila možnost těžit Ethereum či prostě používat ethash na 70 % plného výkonu právě na LHR kartách, nicméně je zřejmé, že právě kvůli omezenému hashrate na GeForce začaly být o to zajímavější Navi 2x od AMD.