The Merge Etherea se odkládá, těžit na grafikách se bude déle

Ethereum se chystá na The Merge už dlouho a pro těžaře to znamená především to, že už nebudou moci použít výkon svých grafických karet, jichž se budou moci buď zbavit, anebo začnou těžit jinou kryptoměnu. To ovšem znamená, že se musí spokojit s nižšími výdělky, pokud vůbec bude taková těžba rentabilní. Do toho bude promlouvat jednak cena energie a pak i hodnota dané kryptoměny, přičemž my můžeme jen hádat, ke které se těžaři případně přesunou a jaký to bude mít vůbec dopad.

Tim Beiko nyní sice uvedl , že přechod z PoW na PoS v případě Etherea nepřijde sice v červnu, neboť vývoj stále ještě není u konce, ale už jde definitivně o poslední kapitolu PoW. A pokud v těchto zkratkách tápete, vězte, že se přechází z Proof of Work, čili z těžby "kryté" výkonem hardwaru na Proof of Stake, kde bude hlavní roli hrát objem Etherea na účtu.

Nicméně o přicházejícím přechodu na PoS jsme slyšeli v posledních letech už několikrát a vždy následoval odklad, takže skutečně není důvod věřit tomu, že nyní už jde opravdu o poslední několikaměsíční zdržení a že to takhle nebude pokračovat ještě delší dobu. Ostatně The Merge měl původně nastat už v roce 2019.

Těžaři ale budou mít dilema, zda využít či nevyužít nové grafické karty firem AMD a NVIDIA, které by měly dorazit na konci léta či brzy na podzim. To samozřejmě bude záviset především na tom, jaký bude jejich výkon či efektivita a také cena a pak je tu právě onen strašák přechodu na PoS. Ovšem jak už bylo řečeno, ten tu visí už tři roky a málokoho odradil od investice do karty Ampere či RDNA2 určené pro těžbu. Na druhou stranu také nelze automaticky počítat s další vlnou, leda by nové karty byly skutečně výrazně výkonnější a efektivnější.