Tiger Lake na 4,4 GHz i GTX 1660 Ti se ukazuje v NUC 11 Extreme

Máme tu tak prototyp dosud neznámého modelu NUC 11 Extreme, který bude využívat jeden z procesorů Intel Tiger Lake-U, čili úspornou mobilní verzi nové 10nm generace. To se ostatně dalo očekávat, neboť Intel běžně ve svých NUC využívá mobilní verze procesorů, na rozdíl od desktopových. Ty by ostatně nevyhovovaly kvůli svým rozměrům (nutno přičíst patici) a vysoké spotřebě, i když zrovna v případě NUC 11 Extreme by to nemusela být nepřekonatelná překážka.

Jde totiž o to, že dané NUC mělo ve výbavě také grafický čip GeForce GTX 1660 Ti, takže evidentně není tak malé jako obvykle (půdorys cca 10 x 10 cm). Očekávat můžeme spíše následující zpracování (objem skříně cca 1,35 litru) a to by jistě již krom samostatné grafiky případně zvládlo pojmout i desktopový procesor. Nicméně bude to mobilní Tiger Lake-U se 4 fyzickými a 8 logickými jádry, přičemž takty 2,3 až 4,4 ještě nelze brát jako konečné. TDP uvedeno nebylo, ale už nějakou dobu se mluví o maximální hodnotě 28 W, ovšem běžně by mělo jít spíše o 15 W.

Dále je tu otázka využití grafické výbavy. Tiger Lake-U ponesou už iGPU dvanácté generace, čili Xe, které samo o sobě nemá být vůbec špatné a očekává se, že si bude vyměňovat údery i s moderními AMD Renoir. Je pak otázka, zda v NUC vybaveném kartou GeForce GTX 1660 Ti bude takové iGPU jako jistě nezanedbatelná část celého CPU bez užitku, anebo bude k něčemu využitelné. Mohlo by za dGPU zaskočit ve 2D režimu, což by ale jednak asi nepřineslo podstatné úspory spotřeby, stejně by se nevyužil jeho potenciál a měli bychom tu další potenciální zdroj problémů při přepínání mezi grafikami. Anebo by obě GPU mohla spojit síly v rámci moderních API, ale zde je zase problém ten, že takové kombo se dá využít velice zřídka.

Nejspíše tak bude moci majitel NUC 11 Extreme s touto výbavou na iGPU prostě zapomenout a vesele využívat GTX 166 Ti, která se svými 1536 CUDA jádry generace Turing jistě nabídne mnohem vyšší výkon, který bude pohodlně stačit i pro AAA hry ve Full HD a slušné kvalitě.

