Tiger Lake v Geekbench se 4 jádry překonává výše taktovaný 6jádrový Comet Lake

Intel už sice nabízí 10nm procesory, jak nám ostatně slíbil, ovšem nezklamalo nás ani očekávání, že to bude velice omezená nabídka. Představeno bylo sice jedenáct modelů Core i7, i5 a i3, ovšem reálně je na trhu pouze pět z nich, a to ve všech případech ultramobilní modely. Na desktopové 10nm procesory můžeme zatím zapomenout a v poslední době přicházejí pochybovačné zprávy i o tom, zda Intel dokáže v očekávané době nabídnout alespoň slíbené serverové čipy.

Není tak ani divu, že když už se na světlo světa dostanou nějaké informace o procesorech Ice Lake či Tiger Lake, jde vesměs o zástupce mobilních řad U nebo Y. Nyní byly z databáze Geekbench vyšťourány záznamy o testu procesoru Tiger Lake-U, který se může pochlubit jen čtyřmi jádry s Hyperthreadingem a základním taktem 1,2 GHz. Pokud si jeho výsledky ale srovnáme se šestijádrovým/dvanáctivláknovým Core i7-10710U z generace Comet Lake-U (14nm procesor a v zásadě stále Skylake), poznáme, že jde o výkonnostně srovnatelné procesory. Tiger Lake dokonce mírně vede a má také nesrovnatelně vyšší Crypto Score.

Procesory Tiger Lake by měly nabídnout jednak 3 MB L3 cache na jedno jádro a pak dokonce i 1,25 MB L2 cache, což je pětinásobek toho, co mají k dispozici jádra generace Skylake. Takový procesor se ostatně nedávno objevil i v SiSoft Sandra

My už ostatně dobře víme, že jádra Sunny Cove v Ice Lake nabízí mnohem vyšší výkon na takt než mikroarchitektura Skylake až Coffee/Comet Lake. Problém byl zatím v tom, že Intel vyladil svůj 14nm proces tak, že ten zvládá takty kolem 5 GHz, což je pro 10nm proces zatím nedosažitelné. Willow Cove v generaci Tiger Lake tak vypadají ještě zajímavěji, když se značným handicapem dvou chybějících jader dokázala porazit Skylake, a to i na nižším základním taktu, ale nedozvíme se, jaký byl reálný takt a také je ještě velice předčasné dělat z takových informací závěry. Vypadá to ovšem nadějně.

Procesory Tiger Lake mají dorazit někdy během příštího roku, ale nemůžeme tušit, do jakých procesorových řad Intelu vůbec zasáhnou. Ovšem jak už bylo řečeno, desktopové modely nečekejme, v tomto ohledu si Intel chystá jednak Comet Lake (14nm, Skylake) a pak ještě stále záhadné Rocket Lake (14nm, backport Sunny Cove či Willow Cove?).

