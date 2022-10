Toshiba představila MG10, pevné disky s FC-MAMR a až 20TB kapacitou

Toshiba např. uvádí novou řadu disků MG10, která využívá technologii Flux Control Microwave Assisted Magnetic Recording (FC-MAMR). Oproti předchozí

Dnes se používá několik typů zápisu na pevné disky a i konvenční magnetický zápis CMR (Conventional Magnetic Recording) se posouvá díky dílčím vylepšením dál. Společnostnapř. uvádí novou řadu disků, která využívá technologii Flux Control Microwave Assisted Magnetic Recording (FC-MAMR). Oproti předchozí generaci MG09 zvyšuje maximální kapacitu o 11,1 % z 18 TB na nynějších 20 TB. V tomto případě jde pak o 10plotnový disk. K dispozici bude ve velmi vysokých kapacitách 16 TB, 18 TB a 20 TB, přičemž vždy půjde o 3,5" modely se 7200 otáčkami za minutu.

Všechny modely také mají 512MiB buffer a dosahují maximální přenosové rychlosti 268 MiB/s. Využito je rozhraní SATA 6 Gbps. Výrobce hovoří o středí době mezi poruchami ve výši 2,5 milionu hodin, stavěny jsou na roční zátěž až 550 TB. Spotřeba v idle režimu činí 4,17 W (20TB verze 4,38 W), při práci je to pak 7,86 W, resp. 8,11 W a všechny verze váží 720 gramů. Díky svým parametrům míří především do cloudových úložišť, datových center, zálohových systémů a podobně. Dodávky by měly začít ještě v tomto čtvrtletí.