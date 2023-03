Toyota rozebrala Teslu Model Y a říká, že je to doslova umělecké dílo

Přechod na elektromobilitu úplně překopává staré pořádky v automobilech. Po desetiletí úspěšné automobilky se mnohdy tvrdošíjně drží starých pořádků, jako to kdysi dělala Nokia v telefonech, a mnohým unikají změny, které se v posledních letech dějí, a to ať na poli informačních technologií v autech (obecně jejich konektivity a funkcích s ní spojených), tak i na poli pohonu. Jednou z takových automobilek je Toyota, která je dodnes jedničkou a největší automobilkou na světě. S obrovským úspěchem sice rozjela elektrifikaci se svými hybridy, ale plné elektrifikaci se vyhýbala jako čert kříži. I to stálo za výměnou vedení a firma má nyní nového CEO, který chce společnost více tlačit k elektromobilitě. To, že je Toyota dodnes první, nemusí nutně znamenat, že byla dosavadní cesta správná, ale také to mohly jen být poslední sluneční dny před obdobím temna. To se už ale nedozvíme.



Když už jsme tu totiž nakousli Nokii, ta nám krásně ukazuje, jak může být takové hodnocení ošidné. Ještě 3 roky po uvedení prvního iPhonu měla "neotřesitelnou" pozici a 40% tržní podíl s telefony (a dvojnásobek před dvojkou). O rok později sice ještě stále držela první příčku, už ale jen s mírným náskokem a nějakými 25 % tržního podílu, o další rok později už byla beznadějně za Applem a Samsungem s cca 8% podílem. Že jste (prozatím) první, nemusí nutně znamenat, že to děláte dobře. Může, ale nemusí.



Něčemu takovému se Toyota chce asi vyhnout a doufá, že není pozdě. V nabídce má totiž jeden elektromobil, a to SUV bZ4X, které se v podstatě ještě stále pořádně nevyrábí. Ochromila ho svolávací akce ohledně upadávajících kol a i tak se velkosériový náběh výroby naplánoval až na rok 2025. Tato auta se vyrábí v počtu okolo 1000 kusů měsíčně, zatímco Tesla chrlí za stejné období asi 70 tisíc Modelů Y (předpokládáme-li rovnoměrné rozložení výroby mezi Model 3 a Y).

Jestli však Toyota v budoucnu spadne z první příčky, to může být těžké vysvětlit. Pokud se tak stane, jedním vysvětlením by mohlo být to, že k odklonu od hybridů nemělo dojít a původní cesta byla správná, ale důvod by mohl být i opačný, a to ten, že k odklonu došlo příliš pozdě a Toyota už nestačila dohnat náskok Tesly a dalších firem, které se elektromobilitě začaly věnovat dříve a s větším úsilím. Stejný výsledek by mohl mít dvě naprosto opačná vysvětlení. A možná se také Toyota nepropadne. Co myslíte?