TP-Link rozšířil nabídku powerline adaptérů o sadu TL-PA7017P

Společnost TP-Link se chlubí rozsáhlou nabídku produktů pro powerline neboli „síť přes 230 V“. Jedná se o snadný a rychlý způsob, jak rozšířit dosah domácí sítě i do míst, kde byl dosud jen slabý nebo žádný signál. Zároveň není nutné vrtat ani natahovat po bytě síťové kabely. Nejnovějším přírůstkem v nabídce produktů od TP-Link jsou powerline adaptéry TL-PA7017P (AV1000). V sadě se nachází hned dva adaptéry, které podporují standard HomePlug AV2. Pro uživatele to znamená rychlost připojení až 1 000 Mb/s – v praxi tedy prakticky bez omezení, neboť gigabitové připojení pro domácnosti zůstává stále vzácností.

Pokud preferujete kabel před „bezdrátem“, každý adaptér obsahuje gigabitový port pro připojení třeba stolního počítače, herní konzole nebo chytré televize. Na rozdíl od některých levnějších modelů nechybí ani zdířka elektrické zásuvky, proto nemusíte mít strach, že připojením adaptéru přijdete o možnost připojení spotřebiče k elektrické síti. Integrovaný filtr navíc pomůže eliminovat signální šum, který by mohl ovlivnit výkon elektrického vedení. Problémem by neměla být ani samotná instalace do stávající domácí sítě. Výrobce totiž slibuje, že vše probíhá stylem „plug & play“ bez zdlouhavé konfigurace.

Sada adaptérů TL-PA7017P se potom chlubí ještě jednou vychytávkou, a to patentovaným úsporným režimem. Do tohoto režimu se adaptér přepne automaticky (po odpojení nebo vypnutí zařízení) a proti pracovnímu údajně přinese až 85% úsporu energie. Sada powerline adaptérů TP-Link TL-PA7017P KIT se již prodává na českém trhu za cenu okolo 1 500 Kč včetně DPH. Jedná se o ideální startovací sadu pro ty, kdo teprve začíná s rozvodem domácí sítě přes elektrické rozvody. Zároveň ovšem nechybí možnost propojení s jinými adaptéry podporujícími standardy HomePlug AV a HomePlug AV2.

Technické parametry powerline adaptérů TP-Link TL-PA7017P KIT:

Standardy a protokoly: HomePlug AV2, HomePlug AV, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab



Rozhraní: Gigabit Ethernet Port



Tlačítko: spárování/reset



Spotřeba energie: maximální 2,7 W, typická 2,3 W (220V/50Hz), v pohotovostnímr režimu 0,5 W (220V/50Hz)



LED indikátor: PWR, PLC, ETH



Rozměry: 58 x 42x 95 mm



Rozsah: 300 metrů před elektrický obvod



Modulační technologie: OFDM (PLC)

Šifrování: 128bit AES

Obsah balení: 2x powerline adaptér, 2x síťový kabel, uživatelská příručka Zdroj: Tisková zpráva

Ceny souvisejících / podobných produktů: