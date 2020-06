TP-Link Tapo L510E: levná chytrá žárovka do každé rodiny

Koncem loňského roku představil TP-Link novou sérii IoT zařízení Tapo, která chce na konkurenci vyzrát hlavně dostupnými cenami. Poměrně velký zájem ze strany zákazníků vzbudila chytrá elektrická zásuvka Tapo P100 , a nyní by mohla její úspěch zopakovat nová chytrá žárovka Tapo P510E. Přináší většinu funkcí, kterou byste od takového produktu očekávali, ale za příznivou cenou pod 300 Kč. Žárovka se připojuje přímo k domácí síti Wi-Fi, odpadá tedy nutnost dalších nákladů do rozbočovače.

Chytrá žárovka se základními funkcemi

Tapo P510E tedy může představovat ideální řešení pro uživatele, kteří zatím s chytrou domácností nemají žádné zkušenosti. Později mohou dokoupit žárovky do dalších místnosti nebo jiné produkty z ekosystému Tapo a vše ovládat z jedné mobilní aplikace. Jednou ze základní funkcí, kterou tato LED žárovka nabízí, je samozřejmě stmívání. Intenzitu světla můžete měnit podle aktuální nálady a vytvořit si tak v domácnosti příjemnou atmosféru během sledování televize, nebo naopak dostatek světla při práci. Maximální jas činí 806 lumenů, takže dokáže nahradit přibližně 60W běžnou žárovku.

Nastavení jasu si můžete uložit mezi předvolby, abyste se k němu mohli později zase vrátit. Také lze vytvářet časové plány, které umožní světlo s předem zvoleným jasem automaticky zapínat a vypínat ve zvolený čas. Tím si můžete zpříjemnit třeba ranní vstávání, aniž by vás čekalo nepříjemné probuzení silně svítící žárovky. Tato funkce se může dokonce řídit také podle východu a západu slunce v daném časovém pásmu. Pokud odjíždíte na dovolenou, lze zvolit režim „Nepřítomnost“, který nepravidelným rozsvěcením a zhasínáním simuluje přítomnost někoho v domácnosti, a tak chrání dům před případnými zloději.

K dálkovému ovládání slouží již zmiňovaná mobilní aplikace, která je zdarma dostupná pro Android a iOS. Pokud vlastníte chytrý reproduktor nebo jiný produkt s digitálním hlasovým asistentem, nabízí se možnost ovládání pomocí hlasových povelů. Žárovka je kompatibilní se systémy Amazon Alexa a Asistent Google. TP-Link Tapo L510E se na českém trhu zatím neprodává, ale to by se mělo změnit v následujících dnech až týdnech. Prodejci již žárovku zařadili do své nabídky s cenami přibližně od 240 Kč do 300 Kč s DPH. Další základní parametry žárovky uvádíme níže.





Technické parametry chytré žárovky TP-Link Tapo L510E

Patice: E27



Vstup: 220-240 V, 50/60 Hz, 73 mA

Příkon: 8,7 W



Jas: 806 lumenů



Teplota světla: 2 700 K



Úhel paprsku: 220 stupňů



Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz

Zdroj: Tisková zpráva

