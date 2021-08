TrendForce: výrobci DRAM si mnou ruce, tržby šly prudce nahoru

Samsung se tak opět stal světově největším výrobcem čipů , pokud srovnáváme právě dle tržeb, které má tato korejská firma už vyšší než Intel a vypadá to, že v nejbližších kvartálech jí toto prvenství zůstane. Na tom se velkou měrou podílely i prodeje pamětí typu DRAM, které mezikvartálně přinesly v celosvětovém měřítku o více než čtvrtinu více a z toho mezi velkými výrobci těžil především Samsung, jemuž tržby vzrostly dokonce o 30 procent.

A jak dobře víme, dnes trh s paměťmi DRAM ovládají už jen tři firmy, a to krom Samsungu ještě SK Hynix a Micron. Čtvrtá Nanya se drží s podílem jen 3,4 %, Winbond má 1 %, PSMS pouze 0,3 % a všichni ostatní výrobci se pak dělí o drobky ze zbylých 1,3 %.

Co však zařídilo tak silný mezikvartální růst poptávky (a ve výsledku cen a tržeb) po pamětech DRAM? Dle informací od TrendForce to byl zájem ze strany výrobců notebooků i provozovatelů/výrobců serverů a i když jde spíše o malý segment trhu, silná byla poptávka také po grafických pamětech a značkových modulech DDR4. Celkově tak byl růst tržeb zcela jistě lepší, než se očekávalo.

Nyní se ale začíná už více projevovat jeden doutnající problém. Výrobci koncových produktů, čili továrny, kde se už sestavuje z komponent výsledná elektronika, hlásí potíže s dostupností některých součástek, což pochopitelně ovlivňuje celkovou produkci. Pokud ale výrobci mají něčeho dostatek, tak to jsou právě paměti DRAM, což znamená, že už se začaly omezovat další objednávky. Právě proto už TrendForce očekává v aktuálním čtvrtletí mnohem omezenější růst dodávek pamětí DRAM než dříve, a sice konkrétně +3 až 8 % a v poslední části tohoto roku už bude vývoj plochý, anebo dodávky mírně klesnou.

Vypadá to tak, že aktuálně jsme v jistých ohledech na vrcholu křivky sledující vývoj poptávky, nabídky a nedostatku čipů na trhu. Platí to přinejmenším o pamětech, jež jsou ale nepostradatelné pro mnohou spotřební elektroniku, počítače, atp. O tom, že třetí kvartál bude nejhorší, ale mluvil také Intel, takže to vypadá, že ještě v tomto roce by se mohla situace začít zlepšovat, respektive by se snad už alespoň neměla zhoršovat.



