TrendForce: zdražená spotřebitelská SSD budou od nového čtvrtletí zlevňovat

Společnost TrendForce nás nedávno informovala o vývoji cen pamětí DRAM , kde se očekává rovněž z pohledu zákazníků příznivý trend. Nyní jsou na řadě paměti NAND Flash a výsledné produkty.

Hlavní zpráva je , že na trhu s paměťmi NAND Flash bude ve třetím kvartálu nabídka převyšovat poptávku, což se odrazí ve snížení cen nabízených produktů a pouze ceny podnikových verzí SSD budou alespoň stagnovat.

Odhad vývoje cen NAND Flash a SSD 2Q2022 3Q2022 Client SSD + 3~8% - 3~8% Enterprise SSD + 5~10% ~0% 3D NAND Wafers - 8~13% - 5~10% eMMC UFS + 3~8% - 3~8% Total NAND Flash + 3~8% - 0~5%

Mohli jsme samo pozorovat, že ceny mnohých SSD na našem trhu na konci února vystřelily nahoru, což se samozřejmě netýká všech a nepoznamenané byly především ceny produktů firmy Samsung. Způsobila to totiž kontaminace v továrnách firem Kioxia a WD, která výrazně snížila jejich výstup, čili zvláště SSD využívající paměti těchto firem zdražily, ovšem nyní už můžeme říci, že se ceny začaly vracet nebo už vrátily na předchozí úroveň.

TrendForce tak nyní očekává obrat ve vývoji, takže namísto zdražujících spotřebitelských SSD se bude zlevňovat, ale zda se to projeví i na našem trhu, na to si musíme počkat. Zlevňovat nemají podniková SSD, kde TrendForce přepokládá asi 10procentní zvýšení poptávky za celý letošní rok, takže tato SSD mají stát přibližně stejně jako minulý rok.

V případě spotřebitelských SSD jde ale o zřejmé dopady prudkého poklesu na trhu s počítači a zdroj píše, že ceny příslušných TLC a QLC pamětí dále klesají, neboť ke slabým prodejům na začátku roku se přidaly i nižší objednávky pamětí pro dodání ve třetím kvartálu. Právě to už zařídilo 8 až 13% pokles cen waferů s těmito NAND Flash a další 5 až 10% pokles cen se očekává.

Po nepříjemném období plném zdražování na trhu s PC nás tak zřejmě čekají lepší časy. Grafické karty se už dostaly celkově na úroveň doporučených cen, procesory také nejsou předražené a rýsuje se tu nový souboj mezi AMD a Intelem, no a klesají a klesat mají i nadále ceny pamětí DRAM a NAND Flash. Těžko lze také očekávat oživení těžby Etherea s nástupem nových generací grafických karet, od nichž se neočekává prudký nárůst propustnosti pamětí a také už na dveře klepe The Merge. Problém by tak snad mohl nastat jen u nového a velice žádaného hardwaru, jehož nedostatek mohou podpořit scalpeři, ale kdo nemusí mít to nejnovější a nejlepší, neměl by si mít na co stěžovat.