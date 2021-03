Tržby největších firem bez vlastních továren vzrostly více než o čtvrtinu

Jde ale o průměr, čili ne všechny dané společnosti na tom byly stejně dobře a Xilinx s Dialogem dokonce vykázaly meziroční pokles tržeb, i když nijak dramatický a ze situace také moc netěžil Broadcom, jehož tržby vzrostly jen mírně a o trošku lépe na tom byl Marvell.

Všechny ostatní společnosti, čili Qualcomm, NVIDIA, MediaTek, AMD, Novatek a Realtek, se mohou těšit z alespoň 30procentního nárůstu a námi ostře sledovaná NVIDIA a AMD celé toto uskupení vede s 52 a 45 procenty. I to nám tak ukazuje, jak velké oživení na PC trhu loni nastalo a jak musel narůst i celkový objem čipů, které si tyto firmy nechávají vyrábět u TSMC, Samsungu a jiných.

Intel do tohoto výčtu sice nepatří, neboť nejde o firmu bez vlastních výrobních kapacit, ovšem i tak se můžeme podívat na to, že v jeho případě se tržby v minulém roce dostaly na 77,9 miliard dolarů, což je meziroční nárůst o 8 procent.

V tomto roce se očekává přetrvávající nedostatek výrobních kapacit, čili IC Design firmy by jistě mohly dále růst, ale projevilo se už úzké hrdlo, které bude tento růst škrtit. Nicméně tržby mohou růst i díky zvýšeným cenám a aktuálně máme výhled spíše na to, že hardware bude zdražovat, nebo už pochopitelně v některých případech zdražuje. Záleží však na tom, co z toho zůstane za nehty distributorů a obchodníků a jak moc zdraží samotní výrobci. Uvidíme, co přinesou příští měsíce a pokud něco víme už nyní, pak jde především o růst cen pamětí DRAM