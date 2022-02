Tržby polovodičových firem loni poprvé překonaly hranici 500 miliard dolarů

V řadě průzkumů jiných společností bývají polovodičové firmy rozděleny dle toho, zda jde o tzv. pure-play foundries, čili výrobce jako TSMC či Global Foundries, kteří vyrábějí čipy pouze pro ostatní, anebo jde o firmy jako Intel, Samsung a SK hynix, které vyrábí pouze či především pro své účely. Zde máme evidentně takové firmy, které buď vlastní své továrny, anebo si čipy nechávají vyrábět (fabless), nicméně neslouží pouze jako poskytovatelé výrobních kapacit.

Je však zřejmé, že zařadit do jedné tabulky firmy jako NVIDIA, AMD, Qualcomm a současně TSMC či GloFo by nedávalo smysl a lze počítat s tím, že tu nebudou ani čísla týkající se Samsung Foundry, od které aktuálně odebírá své GeForce Ampere právě NVIDIA.

Z tabulky se tak dozvídáme především to, že tržby těchto firem, a to včetně ostatních působících na stejném trhu, jež se už nevešly do top 10, dosáhly 583 miliard dolarů. Čili hranice půl bilionu byla překročena velice výrazně, a to díky 25% růstu oproti roku 2020.

Jak dobře víme, tuto příležitost využilo nejlépe AMD, pokud budeme srovnávat s ohledem na procentuální růst tržeb a naopak Intel je navýšit nedokázal ani o procento, což má za následek to, že jej díky svému téměř třetinovému růstu předhonil Samsung Electronics a dostal se na první místo v tabulce.

Výsledky Samsungu ale velice závisí na cenách pamětí DRAM a NAND Flash a pokud ty padnou (v horším případě společně s odbytem), mohou se velice výrazně propadnout i tržby této firmy, což jsme již viděli. Navíc to, co platí pro Samsung, platí i pro jemu blízké firmy Micron a SK hynix. Intel má oproti tomu mnohem stabilnější byznys a zrovna se nadechuje.



Dle těchto výsledků je také zřejmé, že přichází i souboj firem AMD a NVIDIA o pozice v druhé části tabulky, kde se všech pět firem vejde do rozmezí pouhých 3 miliard dolarů, čili za rok může být pořadí výrazně odlišné. V tomto případě má velkou šanci si polepšit především firma AMD, která by měla v dohledné době dokončit akvizici společnosti Xilinx, která jí může dle nejnovějších výsledků ročně přispět dalšími cca čtyřmi miliardami tržeb. Zato NVIDIA už snahu o akvizici Armu údajně vzdala a bude naopak tratit.

Ceny souvisejících / podobných produktů: