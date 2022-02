Společnost Xilinx je od tohoto týdne oficiálně součástí firmy AMD, která si díky tomu připsala její tržní kapitalizaci a sama dosáhla výsledných 197,75 miliard dolarů po včerejším uzavření burzy. Intel oproti tomu skončil na 197,24 miliardách, čili je tu jen cca půlmiliardový rozdíl, ale můžeme říci, že tržní kapitalizace firmy AMD poprvé v historii překonala Intel, což by ještě před několika lety bylo z říše snů a fantazií. Jde tu ale samozřejmě "jen" o hodnotu akcií těchto firem, která se zvláště v posledních měsících prudce mění, čili zakrátko už to může být zcela jiné.

AMD díky akvizici firmy Xilinx získalo konverzí jejích 248 milionů akcií celkem 428 milionů svých nových akcií, které se připojily k existujícím 1,2 miliardám, čili výsledný počet je 1,628 milionů akcií AMD. Ty mají aktuální hodnotu kolem 121,50 USD.

Ještě v roce 2015 přitom hodnota akcií firmy AMD klesa i pod pouhé 2 dolary a v době uvedení prvních procesorů Ryzen (jaro 2017) se pohybovala nad 10 dolary. Od té doby už ale hodnota akcií AMD začala nezadržitelné růst, aby na konci předchozího roku dosáhla rekordních cca 155 USD. Nyní už je ale vrchol pandemické poptávky po PC zřejmě za námi, na což reagovaly i akcie, ale to platí samozřejmě i pro Intel.

Právě Intel ovšem zůstává objektivně větší a významnější společností na trhu s x86, jehož tři čtvrtiny sám ovládá, díky čemuž také generuje mnohem vyšší tržby i zisky než AMD. Krizové období Intelu je také už zřejmě zažehnáno, přičemž ten aktuálně mohutně investuje i do výroby, ale to se projeví až během dalších let. My teprve uvidíme, kam povede nová výrobní strategie IDM 2.0, na kterou firmu navedl Pat Gelsinger, který je ve své funkci už přibližně rok. Odhodlání Intelu investovat do výroby a sloužit i jiným firmám coby výrobce čipů (čili foundry) ostatně velice dobře ilustruje i včera potvrzená akvizice firmy Tower Semiconductor jejích továren. A nesmíme zapomenout také na grafické karty Xe, díky nimž Intel vstupuje na trh, kde dosud působil jen díky svým integrovaným grafickým jádrům v procesorech. AMD tak roste, ovšem snadné to mít nebude.