TSMC nasadilo vysoké tempo stavby v Arizoně, pracuje tam 24 jeřábů

Nová továrna firmy TSMC v Arizoně u Phoenixu, která by měla vyrábět čipy pomocí 5nm technologie, přijde na 10 až 12 miliard dolarů. Za takovéto peníze už lze najmout pár jeřábů, které dokáží s pracemi velice rychle pohnout.

TSMC začalo oficiálně stavět už před rokem, ale to probíhaly jen přípravné práce a ještě letos na začátku března na zelené louce (v arizonském stylu), nebylo v podstatě nic, jak ukazuje vrchní snímek od Matta Schradera

Nyní už je stavba v plném proudu a vedle dálnice se to jen hemží jeřáby a rostou skelety továrních budov. Továrna má přitom být zprovozněna až na začátku roku 2024, čili za necelé dva roky, ovšem podstatnou část této doby spolkne instalace výrobních zařízení a jejich zprovoznění, čili holá budova by mohla být dokončena ještě letos.

Pro TSMC půjde o Fab 21, která zabere alespoň 1100 akrů půdy a bude mít měsíční výstup (WSPM) v desítkách tisíc waferů na zmíněné 5nm technologii. Zpočátku by to mělo být alespoň 20 tisíc waferů a mezi použité procesy můžeme počítat konkrétně N5, výkonnější N5P a také N4, který patří do stejné generace. Uvidíme, zda bude Fab 21 vyrábět i pro AMD či NVIDII, respektive zda se to vůbec stihne.