TSMC o expanzi mimo Tchaj-wan: USA, Japonsko i Čína

TSMC dle Nikkei Asia (via THW ) potvrzuje především to, že uvažuje o rozšíření výroby ve státě Arizona, a to nad rámec již dávno oficiálně potvrzeného provozu, který odstartuje výrobu v prvním kvartálu roku 2024. O tomto se spekulovalo již v květnu a mluvilo se dokonce možná až o šesti nových provozech firmy TSMC v Arizoně, přičemž to všechno samozřejmě ne nutně musí být přímo továrny na výrobu čipů. Firma ale jen oficiálně potvrdila to, že o dalším rozšíření v Arizoně uvažuje, čili nic není jisté.

O nutnosti rozšířit výrobu mluvil předseda společnosti Mark Liu a my se dozvídáme konkrétně i to, že TSMC už začalo s přípravami na stavbu továrny v Japonsku ( i o tom se již mluvilo ) a má plán na rozšíření výroby v Číně.

Jak dobře víme, arizonská továrna již je stavěna v rámci investice 12 miliard dolarů a bude určena pro 5nm třídu procesů TSMC (N5, N5P či N5A). Po svém spuštění na začátku roku 2024 tato fab najede na kapacitu kolem 20 tisíc 300mm WSPM (Wafer Starts Per Month), čili prostě můžeme mluvit o 20 tisících waferech měsíčně, i když za jeden měsíc se ze surového waferu čipy vyrobit spíše nestihnou, čili proto je správný termín WSPM. Na poměry firmy TSMC jde tak spíše o malou továrnu, jenomže to moc nevadí vzhledem k tomu, že firma už připustila její rozšíření o další kapacity umístěné poblíž. Více k tomu už však nikdo nedodal.

Co se týče Japonska, má jít prý o jistou "speciální továrnu", jež bude odpovídat potřebám firem jako Sony, NXP, Renesas a dalších. I zde je vše zatím jen ve stádiu úvah či přinejlepším plánů, což potvrzuje i ten fakt, že tato případná investice není zahrnuta v dobře známém 100miliardovém (USD) investičním rozpočtu firmy pro příští tři roky.

Nakonec tu máme pevninskou Činu a konkrétně pak existující Fab 16 v Nankingu, která coby nejvyspělejší proces využívá 28nm. Aktuálně ale chybí takovéto kapacity, čili TSMC se chystá investovat 2,8 miliard dolarů do rozšíření Fab 16, což navýší její kapacitu o 60 procent na 40 tisíc WSPM, a to do poloviny roku 2023. Tento výdaj do zmíněného rozpočtu už naopak započítán je, což samozřejmě platí i pro novou arizonskou továrnu. A pokud jde o nejvyspělejší procesy jako N4 a N3, ty prozatím zůstanou pouze na Tchaj-wanu.



