Japonsko chce po TSMC také továrnu, oslovilo proto i domácí Sony

Dobře víme, že společnost TSMC bude stavět továrnu v americké Arizoně a nyní je tu pouze ta otázka, zda půjde jen o jednu továrnu , nebo rovnou několik. Po 5nm provozu by totiž mohly následovat i vyspělejší továrny pro 3nm proces a kdo ví, co ještě. O moderní provoz firmy TSMC má mimochodem zájem také Evropská Unie , která se jej ovšem v dohledné době asi nedočká a nyní se dozvídáme i o Japonsku. To ovšem po TSMC nežádá to samé co USA a EU, čili moderní výrobní proces.