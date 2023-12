TSMC poodhalilo plány na budoucnost a 1,4nm výrobní proces

TSMC dosavadní známé plány končily na tom, že v roce 2025 přijde 2nm proces N2 a o rok později by to měla být vylepšená varianta N2P. Bylo ale jasné, že firma uvažuje i o vzdálenější budoucnosti a nyní se na internetu objevují informace o tom, co se chystá po 2nm procesu.

Na poli výrobců čipů tu máme v dnešní době především společnosti TSMC a Samsung Foundry. Obě jsou nyní schopné vyrábět procesory a jiné čipy pomocí 3nm procesu. Zatímco Samsung už u 3nm procesu využívá technologii GAA (Gate-All-Around), v případě TSMC toto nastane až u 2nm procesu. U Samsungu víme , že 2nm proces chystá v roce 2025 a pro rok 2027 si plánuje dokonce 1,4nm. V případě TSMC dosavadní známé plány končily na tom, že v roce 2025 přijde 2nm proces N2 a o rok později by to měla být vylepšená varianta N2P. Bylo ale jasné, že firma uvažuje i o vzdálenější budoucnosti a nyní se na internetu objevují informace o tom, co se chystá po 2nm procesu.

Stejně jako u Samsungu, i v tomto případě by mělo jít o 1,4nm proces. Zdá se však, že s tím, jak se už začnou využívat desetinná čísla u nanometrů, bude potřeba pozměnit názvosloví, a tak by se tento proces měl jmenovat A14. Bohužel to je tak vše aspoň trochu specifické, co o novince víme. V prezentaci, kde se o vývoji procesu A14 mluvilo, se zmiňovalo nasazení především v AI, která by měla být hlavním tahounem pro nové technologie. Předpokládá se, že by se nový proces mohl objevit v roce 2027 (např. procesory Apple A19?) nebo 2028 (pak by mohlo jít o Apple A20, zůstane-li Apple u svého názvosloví).