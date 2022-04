TSMC: poptávka po PC, telefonech a TV se snižuje

Prohlásil to sám předseda společnosti TSMC Mark Liu (via Nikkei Asia ), dle nějž se poptávka po osobních počítačích, chytrých telefonech a televizorech snižuje především v Číně. Jde tu částečně o to, že ceny materiálů a výsledných komponent rostou, což samozřejmě tlačí nahoru i ceny výsledných produktů. Tento tlak pak mohou pocítit především sami zákazníci, pokud se výrobci nerozhodnou výrazně zakrojit do vlastních marží.