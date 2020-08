TSMC se chlubí nízkou defektností procesu N5 oproti N7

Vypadá to, že na procesu N5 bude záviset jak společnost AMD, tak částečně i Intel, který jej chce využít jako alternativu svého opožděného 7nm procesu. Nebude to ale hned. V případě AMD nás v případě CPU Ryzen čeká ještě 7nm generace Vermeer a v příštím roce nejspíše ještě generace Warhol , která by měla být také 7nm a založená na Zen 3. Takže to vypadá, že s 5nm produkty firmy AMD se běžný uživatel setká až v roce 2022, čili dva roky poté, co TSMC odstartovalo produkci ve velkém. Samozřejmě ale nemusí jít o ten samý 5nm proces, ale o jeho vylepšenou verzi (mluví se o N5P jako Performance). Co se týče NVIDIE, tu se nesnažíme ignorovat, jen v jejím případě by to bylo věštění z koule.