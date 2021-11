TSMC svěří jiným firmám své méně výdělečné pokročilé technologie pouzdření

Technologie CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) se řadí do celé skupiny zvané 3DFabric a v tomto případě jde o 2,5D pouzdření, jaké dobře známe díky čipům, které jsou napojeny na paměti typu HBM pomocí křemíkového interposeru. Čili jde o menší čipy sedící na větším kusu křemíku, který je propojuje a to celé pak sedí na substrátové destičce.

TSMC dle Digitimes chce svěřit jiným firmám označovaným jako OSAT (Open-source appropriate technology), což jsou konkrétně například ASE Group, Sipin či Amkor Technology jen část celé technologie CoWoS a navíc ne ve všech případech. TSMC si tu ponechá část celého pouzdřicího procesu, v níž se na sebe vrství křemík (CoW - Chip-on-Wafer) a ostatním firmám přenechá zbytek (on-Substrate), a to zvláště při plnění speciálních zakázek s menšími počty objednaných kusů, což ostatně patří do jejich specializace.

Firma TSMC se tím nepřekvapivě zbavuje práce, která se nedá dobře automatizovat, čili vyžaduje velký vklad lidské práce, a tím je pro ni samotnou méně výdělečná. Pro firmy ASE Group a Amkor Technology však přesto půjde o zajímavé zakázky, jinak by TSMC logicky nemohlo čekat, že po nich skočí.

V rámci frontendu tu jde konkrétně o 3D System on Integrated Chips (SoIC) a v backendu máme právě CoWoS, samotný CoW nebo Integrated Fan-Out (InFO). Pro tyto účely mají vznikat nové "chytré" továrny, ale je otázka, zda se to celé týká i posledního kroku, který nyní TSMC svěřuje firmám OSAT. Do budoucna by měla být spolupráce s nimi flexibilnější a dle čínského zdroje icsmart.cn tak má pokračovat a ony samotné tak i kvůli tomu investují.