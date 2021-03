TSMC uspíší nástup 4nm procesu, masová výroba má nastat ještě letos

TSMC postupuje kupředu po krocích 7nm, 5nm a 3nm, přičemž technologie jako N7+ či N6 více či méně vycházejí právě z původního 7nm procesu N7 a nový 4nm proces by tak měl být založen na 5nm technologii N5 či snad N5P, ovšem v této známé roadmapě ještě zanesen není.

Zástupci TSMC už dříve prozradili, že N4 bude založen přímo na N5 a představovat bude znatelné vylepšení, co se týče výkonu, spotřeby i hustoty tranzistorů. N4 tak bude moci z velké části využít celý ekosystém točící se kolem procesu N5 a že se v něm bude využívat menší počet masek a vrstev, což zřejmě znamená ještě intenzivnější využití extrémní ultrafialové litografie (EUVL). N4 ale přesto nebude znamenat generační skok, to je práce až pro N3.



Ještě loni jsme se přitom mohli dozvědět , že N4 je chystán pro masovou výrobu od roku 2023, což mělo být později upraveno na první polovinu roku 2022 a nyní se dozvídáme od Digitimes MoneyDJ , že aktuálně už probíhá zkušební výroba a ve velkých objemech začnou být 4nm čipy v továrnách TSMC vyráběny ještě letos.

To je v tuto dobu jednoznačně velice dobrá zpráva, která znamená, že se otevřou nové výrobní kapacity, ale je otázka, kdo a pro výrobu čeho je použije. Ale i na to nabízí zdroje odpověď a zcela nepřekvapivou. Úvodní kapacity procesu N4 si totiž má v podstatě celé zabrat Apple, a to pro své nové čipy pro další generace Maců. Ostatně právě Apple sedí také na 5nm kapacitách TSMC a jen tak se jich nevzdá.

Co se týče příští generace technologií TSMC, čili N3, v jejím případě se počítá se spuštěním masové výroby od druhé poloviny příštího roku a můžeme si být jisti, že Apple se k 3nm linkám ihned přicucne. Jde ostatně o zdaleka největšího zákazníka firmy TSMC , jehož podíl na tržbách má letos přesáhnout jednu čtvrtinu a druhé AMD bude mít dle předpokladů podíl 9,2 %.

Jak ale bylo řečeno, zkušební výroba pomocí N3 začne ještě letos, a to v továrně v Nanke s úvodní kapacitou cca 10 tisíc waferů měsíčně. Později v ní bude kapacita rozšířena až na pětinásobek a pochopitelně vzroste také výtěžnost.



