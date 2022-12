TSMC v USA postaví 2 továrny na čipy, Apple je použije v iPhonech

TSMC v Arizoně

Už víme, žev Arizoně plánuje novou továrnu , která bude spuštěna ve dvou fázích. Ta první má přinést 5nm výrobu, druhá pak 3nm proces. Nyní se ukazuje, že to bude ještě trochu jinak. Ve skutečnosti jsou nyní v plánu dvě továrny a investice nebude původně uvažovaných 12 mld. USD, ale více než 3krát tolik. Má jít totiž o 40 mld. USD. První továrna zahájí výrobu v roce 2024 a v jejím případě se zde bude vyrábět na 5nm (resp. "4nm") procesech N5, N5P, N4, N4P a N4X. Výrobní kapacita má dosahovat 240 tisíc waferů ročně.

Druhá továrna zahájí provoz až v roce 2026 a počítá se tu s 3nm procesem, nicméně je to za více než 3 roky, takže je otázkou, zda se to ještě nezmění. Při výstavbě má být zaměstnáno 10 tisíc lidí, při provozu to pak bude rovněž 10 tisíc lidí včetně dodavatelského řetězce, v samotném TSMC to má být 4500 lidí. Obě továrny dohromady by měly mít výrobní kapacitu 600 tisíc waferů.

Jedním z velkých zákazníků by měla být i společnost Apple, která chce při výrobě svých smartphonů využívat v Americe vyrobené čipy. Otázkou je, kde všude se bude v budoucnu vyrábět zbytek telefonu. Víme, že Apple se nyní snaží přesunout výrobu iPhonů a iPadů z Číny do Indie, nicméně není zatím příliš pravděpodobné, že by se v tomto ohledu dostalo i na výrobu přímo na území USA.