TSMC začalo plánovat výrobu pomocí post-2nm procesu

Jak jsme si právě dnes zopakovali , výroba procesem N3 začne snad už za necelý rok, ale pak bude ještě několik měsíců trvat, než budou dokončeny první wafery, které mají být připraveny pro Apple a Intel. Následovat pak bude 2nm proces N2, který bude pro TSMC dle jejího výkonného ředitele C.C. Weie představovat v roce 2025 tu nejpokročilejší technologii, přičemž ústředním zařízením pro výrobu pomocí N2 se má stát Fab 20 umístěná v Hsinchu Science Park.

Výstavba Fab 20 také teprve započne, a to dle plánu v příštím roce, aby byla dokončena v roce 2024 a mohla se v ní rozjet výroba 2nm procesem.

Předseda Mark Liu také naznačil, že část 2nm produkce by se mohla nacházet také v Tchaj-čungu, což musí ve firmě ještě promyslet s tím, že je tlačí nedostatek volné půdy v Hsinchu. V Tchaj-čungu už TSMC provozuje (konkrétně v Central Taiwan Science Park) továrny Fab 15 a Advanced Backend Fab 5. Fab 15 je již starší továrna vyrábějící původně 28nm procesem, která byla vytvořena coby tzv. Gigafab, čili továrna s výstupem alespoň 100.000 waferů měsíčně. Později TSMC do Fab 15 instalovalo i linky pro proces N7+, který sám o sobě není tak významný, ovšem později by se mohla rozšířit právě i o 2nm proces N2, pokud v Hsinchu nebude dost prostoru.

Ale i když to nedopadne, v Central Taiwan Science Park se mohou těšit na ještě něco lepšího, a sice výrobní technologie, která nastoupí až po N2, což dle starosty Tchaj-čungu má pro město představovat investice ve výši 29 až 36 miliard dolarů, respektive až 1 bilion NT$.

A jaká technologie to má konkrétně být? Není moc překvapivé, že se v tomto ohledu budou alespoň co do označení krýt plány TSMC a Intelu, neboť půjde o 1,8nm proces. To odpovídá procesu Intel 18A , čili 18 Angstrom (jeden Angstrom představuje desetinu nanometru). Zatím nevíme, jak bude TSMC svůj proces nazývat, čili zda půjde o N1.8 či něco jiného, ale měl by vstoupit do masové produkce někdy v letech 2026 až 2027.

Intel by tak někdy v tuto dobu mohl firmu TSMC předhonit, neboť sám plánuje spustit výrobu procesem 20A v první polovině roku 2024 a 18A má následovat hned potom. Ovšem to si pochopitelně žádá jednu maličkost, a sice aby Intel postupoval nastíněným tempem, ale to platí pro TSMC také. To těmito plány dokazuje přinejmenším jednu věc, a sice to, že si opravdu hodlá své nejpokročilejší procesy držet doma na Tchaj-wanu.



