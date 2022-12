Twitter hodlá deaktivovat a smazat 1,5 miliardy účtů

Twitter dojde k velkému úklidu. Zatímco nedávno nechal Elon Musk odblokovat spoustu zabanovaných účtů (přičemž některé z nich byly po krátké chvíli kvůli

Na sociální sítidojde k velkému úklidu. Zatímco nedávno nechal Elon Musk odblokovat spoustu zabanovaných účtů (přičemž některé z nich byly po krátké chvíli kvůli dalším prohřeškům znovu zablokovány ), chystá se rovněž obrovské mazání. To se má týkat opravdu velmi vysokého počtu 1,5 miliardy účtů. Takové číslo se může zdát být podivným, uvážíme-li, že Twitter má okolo 330 milionů aktivních uživatelů. Vtip je v tom, že mazat se zde budou právě ty neaktivní účty, ke kterým se už dlouho nikdo nepřihlásil.

Půjde o účty, které už roky nic netweetly nebo se k nim uživatelé už velmi dlouhou dobu nepřihlásili. Ostatně v podmínkách služby je to, že si vyhrazuje smazání účtu po 6 měsících neaktivity. Toto se v minulosti vymáhalo spíše u byznysových účtů, pokud si někdo zaregistroval jméno nějaké společnosti, přitom ho ale aktivně nevyužíval a jen blokoval (vyžadovalo to ale aktivitu oné společnosti, aby se ozvala). V případě běžných uživatelů měli lidé spíše smůlu a Twitter navzdory podmínkám jen odkazoval na to, ať si uživatelé zkusí vymyslet jinou alternativu téhož jména s přidáním číslic, podtržítek a jiných způsobů. V blízké budoucnosti by se i ti konečně mohli dočkat uvolnění zablokovaných názvů účtů.