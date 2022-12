Kanye West (Ye) dostal i pod Muskem ban na Twitteru, nyní kvůli Hitlerovi

Nedávno Elon Musk koupil sociální síť Twitter s tím, že to má být platformou pro každého a uživatelé tu mají mít svobodu slova. Současně se však nechal slyšet, že tato svoboda nebude absolutní a stále tu mají být nějaká pravidla o tom, co lze a co nelze zveřejňovat. K tomuto účelu měla být zřízena speciální schvalovací rada . A jak je vidět, po odblokování mnoha banů známých osobností už dochází k prvním novým banům. O jeden takový případ se nám postaral známý rapper Kanye West, který je dnes znám pod jménem Ye. Tomu byla před několika lety diagnostikována bipolární porucha.