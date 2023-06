Twitteru údajně klesly příjmy z reklamy o 59 %

Elon Musk už není ve vedenía jeho místo nedávno přebrala Linda Yaccarino . Každopádně jeho vedení se na výsledcích firmy hodně podepsalo a ne zrovna pozitivně. Cílem Muska je výrazně snížit závislost Twitteru na příjmech z reklamy a naopak výrazně zvýšit podíl předplatných, kde by to mělo dosáhnout zhruba poloviny. Podle New York Times se toto zatím nedaří, zatímco příjmy z reklamy padají k zemi. Ve studovaném období od 1. dubna do 1. týdnu v květnu si měl dle zprávy Twitter přijít na 88 milionů USD. To jsou ale proti loňskému roku za stejné období. A to je opravdu velmi vážný rozdíl.