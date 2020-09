Ubisoft si chystá dvě AAAA hry, AAA už nestačí

Definice AAA či Triple-A hry nám říká, že jde o produkt od středního či velkého distributora, pro jehož vývoj byl k dispozici bohatý rozpočet. Jde tak o velice vágní definici, která se týká především oněch nákladů na vývoj a začala se používat na konci minulého století. Poté se ještě objevilo daleko méně používaní označení AAA+, které je zase určeno pro hry, jež dokáží vydělávat nezanedbatelné částky v průběhu času. Nejde tak pouze o jejich prodej, ale o mikrotransakce, loot boxy, live service, season pass, atd.

Čili pokud máme mluvit o AAAA hrách, jejich definice je v podstatě zřejmá, ačkoliv ji nikdo nestanovil. Půjde prostě o hry, na jejichž vývoj padne ještě více peněz než na AAA hry a jejich éra evidentně pomalu startuje. Vůbec bychom se také nedivili, kdyby to znamenalo zároveň i mnohem vyšší ceny takových her, než je obvyklých 60 dolarů či eur.

Respektive to lze očekávat i vzhledem k tomu, že už existují snahy zdražovat i AAA hry, což herní společnosti obvykle obhajují inflací a tím, že obvyklá výše uvedená částka se už dlouho nezměnila. Řada z nás má přitom v živé paměti doby nedlouho po revoluci, kdy se objevily první hry na nosičích CD-ROM, které v mnoha případech stály i 2000 a víc korun. A to mluvíme o době kdy průměrná mzda nedosahovala ani deseti tisíc korun, takže se nikdo nemohl divit, že tato zábava byla vzhledem k dnešku tak okrajová (nehledě na ceny hardwaru) a že tu bujelo nelegální kopírování a prodej her na disketách či vypálených CD.

Když se ale vrátíme k AAAA hrám, pak o nich jsme nedávno slyšeli právě ve spojitosti se zmíněným studiem The Initiative a nyní přichází Ubisoft se dvěma tituly. Dle profilu Cyrila Masquilliereho z Ubisoft Paris Studio bude jedním z nich Beyond The Good and Evil 2 a druhý je dosud neznámý a neohlášený , takže by nemělo jít o tu samou hru.

Hra Beyond Good & Evil 2 by měla dle Ubisoftu nabídnout koncept otevřeného světa, který ale má posunout o krok dál. To ale samozřejmě nelze brát jako definici AAAA hry, jako spíše důsledek toho, že tento titul je vyvíjen s vyšším rozpočtem než obvykle. A samozřejmě také zatím nevíme, v čem má spočívat onen lepší otevřený svět.



