Ubisoft ukončil NFT experiment ve hře Breakpoint, bude je však nabízet jinde

Ubisoft zavedl konkrétně platformu Quartz , v rámci níž prodával NFT (non-fungible token) spojené s hrou Ghost Recon Breakpoint. Šlo konkrétně jen o skiny či obrázky zbraně, helmy a jakýchsi "taktických" kalhot. Nabízena byly přitom desítky verzí těchto NFT, které se liší pouze svým číslem, nicméně když může obrázek kamene coby NFT mít hodnotu i přes milion dolarů, tak proč by nemohl mít i obrázek M4A1 Tactical | Wolves #1301?

Hráčům se ovšem moc nelíbila jednak sama hra Ghost Recon Breakpoint a pak až na výjimky ani nabízené NFT, v jejichž případě si mnoho lidí ani nedokáže představit, proč by měly vůbec mít nějakou hodnotu a proč by zrovna zmíněné NFT M4A1 Tactical | Wolves #1301 mělo stát 100.000 Tezos, čili stovky tisíc dolarů. I za takové částky se nabízené tokeny prodávaly, ale velká otázka je, zda by je pak byl vůbec někdo ochoten za podobnou částku koupit, aby se skutečně dalo mluvit o reálné hodnotě.

Tato nabídka přitom stále existuje a časem se navíc rozšířila třeba o obrázek pistole s tlumičem či sniperky, samozřejmě v mnoha verzích odlišených jen číslem. Ubisoft tak vytvořil celkem přes 6600 těchto NFT, z nichž ne všechny jsou aktuálně v nabídce ke koupi. Co se však změnilo?

Jednak se dozvídáme to, že Ghost Recon Breakpoint už nebude dostávat žádné aktualizace, čili žádný nový obsah, čímž Ubisoft tuto hru v podstatě odepsal. A že sloužila i jako pokusná platforma pro Quartz a příslušné NFT zvané Breakpoint Digits, znamená to, že už nebudou vytvořeny ani žádné další, kvůli čemuž asi moc zákazníků nebude propadat zoufalství.

Ubisoft svým zákazníkům poděkoval slovy : "Vlastníte kus hry a zanechali jste svou stopu v její historii". Tak uvidíme, jestli někdo bude v budoucnu stát o historii herního propadáku tak moc, aby si pořídil s ním spojené tuctové NFT, jejichž nabídku Ubisoft naposledy rozšířil 17. března.



Nedá se ale říci, že by NFT v Breakpointu znamenaly zklamání a experiment, který by byl do budoucna odrazující. Ubisoft totiž uvedl, že jeho platforma Quartz bude dále vyvíjena a že nabídne v budoucnu nové tokeny spojené s dalšími hrami. Využít by je měla v budoucnu i společnost Electronic Arts, která NFT označila za součást budoucnosti jejího odvětví. Důrazně proti je ale Valve, které na Steamu nepovoluje nabízet hry využívající NFT či kryptoměny , čímž chce zřejmě zabránit i různým podvodům, které by se velice pravděpodobně časem objevily.

Ceny podobných produktů: