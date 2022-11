Ukazují se Ryzeny 7 7700 a 5 7600 s 65W TDP přes SiSoftware

Nabídka nových Ryzenů 7000 je zatím koncentrována spíše do mainstreamu a highendu, měli bychom se ale v budoucnu dočkat trochu širší nabídky i ve středu portfolia. V databázi výsledků v benchmarku od SiSoftware se tak objevily připravované Ryzeny 7000 bez přídomku X s nižší 65W TDP. Vedle menší spotřeby (která bude dána zejména nižším základním taktem) by tu měla být i nižší cena. Na to si ale budeme muset počkat až do jejich uvedení, kdy se dozvíme oficiální částky.



Ryzen 7 7700 by podle těchto úniků měl být 8jádrovým procesorem s podporou 16 vláken, 8 MB L2 cache a 32 MB L3 cache. Základní takt procesoru se má dostat na 3,8 GHz, což odpovídá i by podle těchto úniků měl být 8jádrovým procesorem s podporou 16 vláken, 8 MB L2 cache a 32 MB L3 cache. Základní takt procesoru se má dostat na 3,8 GHz, což odpovídá i předchozímu úniku . Připomeňme, že 7700X má základní frekvenci 4,5 GHz. Prozatím to vypadá, že Boost by měl spadnout z 5,4 na 5,3 GHz. V benchmarku zde procesor dosáhl 355,4 bodů, což je o 13-14 % méně než 7700X.

Dále se tu objevil i Ryzen 5 7600, který má mít 6 jader schopných zpracovat 12 vláken najednou. V tomto případě klesne velikost L2 cache na 6 MB, nicméně L3 by měla zůstat nadále na 32 MB. I zde se hovoří o základní frekvenci 3,8 GHz (7600X má 4,7 GHz). Pokud jde o výsledek testu, ten dosahoval necelých 260 bodů (o 18 % méně než 7600X). Pochopitelně je potřeba brát tyto úniky s rezervou, protože už víme, že se názvy CPU dají falšovat a vytvářet tak falešné výsledky. Pro přehled zde ještě uvedeme výkony jednotlivých Ryzenů pro srovnání: