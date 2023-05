Únik z Francie napovídá cenu Radeonu RX 7600 na částce 349 EUR

Velkou otázkou je, jakou cenovou strategii nasadí Nvidia a AMD u svých nových mainstreamových grafických karet. Zatím to u novinek bylo AMD, které přinášelo trochu atraktivnější ceny. Proslýchá se ale, že u RTX 4060 a 4060 Ti by Nvidia měla zachovat stejné ceny jako u předchozí generace, což by znamenalo např. 399 USD za 8GB model GeForce RTX 4060 Ti. Připomeňme, že všechny další modely RTX 4070 a výše jsou vždy o něco dražší než jejich předchozí generace. Novinky přinese i AMD a máme tu druhý únik ohledně cen, který ale do značné míry vyvrací ten první.

Ten první hovořil o ceně pouhých 249 USD, což by byla překvapivě nízká cena, a přestože RX 7600 bude výkonem patrně mířit níž než řešení Nvidie a měl by být trochu více na pomezí nižšího mainstreamu a vyššího low-endu, asi bychom se nedivili, kdyby byla tato částka o něco vyšší (nabízí se např. 279 nebo 299 USD, předchozí RX 6600 byla ale za vyšší ceny). V přepočtu na české koruny by výše zmíněné tři částky představovaly cca 6500 až 7500 Kč s DPH.

Poslední únik z Francie ale moc radosti neudělá. Tam se totiž mluví o tom, že koncová cena včetně DPH byla stanovena až na 349 EUR, což nás posouvá k cca 8200 Kč s DPH. V Singapuru také unikla jedna cena, a to 545 SGD, což odpovídá v přepočtu dokonce cca 8800 Kč. Ještě připomeňme, že RX 6600 šla na trh za 329 USD, takže hodnoty z prvního úniku by byly opravdu mnohem nižší. A teď je otázkou, budeme více věřit prvnímu úniku nebo druhému? Ten druhý totiž podporuje více informací. Že by se koncová cena u nás mohla pohybovat kolem 8000-8500 Kč s DPH, o tom napovídá únik z Francie i Singapuru, za druhé i oficiální cena předchůdce. Pokud by se měla dostat níže na 7500 Kč nebo i méně, mohlo by to napovídat také o relativně nízkém výkonu karty a pravděpodobně větším rozdílu výkonu mezi RTX 4060 a RX 7600. Jakou cenu odhadujete vy?