Únik z Intelu napovídá možný příchod systému Microsoft Windows 12

Ještě se pořádně neohřály ani nové Windows 11 a už to vypadá, že by Microsoft mohl chystat pro blízkou budoucnost nový systém Windows 12. Na Twitteru se totiž objevil příspěvek od leakera jménem leaf_hobby, který ukazoval data o připravovaných procesorech Intel Meteor Lake. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, kdyby mezi podporovanými OS nebyl zmíněn právě Windows 12. Pokud by to byla pravda, někdy v době uvedení nových procesorů Meteor Lake v roce 2024 by to naznačovalo také uvedení nového operačního systému Microsoftu. To by také mohlo znamenat, že by se Microsoft vrátil ke zhruba 3letému cyklu uvádění nových systémů jako v minulosti, které ve větším porušil akorát velkou 6letou mezerou mezi Windows XP a Vista.



Microsoft tyto zvěsti nepotvrdil, totéž se týká Intelu, a tweet už zmizel. Spekuluje se o tom, že Windows 12 by mohl být prvním cloudovým OS Microsoftu, což by mohlo také znamenat placení pomocí předplatného, což by jistě mnoho lidí nepřekouslo. Zde by bylo nutné nastavit dobrou cenovou politiku a dobré doplňkové služby (jako např. u Office 365, který je spíše výhodným 1TB cloudem s kancelářským balíkem navíc než kancelářským balíkem s velkým cloudem). I tak by ale něco takového mohlo být pro mnoho uživatelů nepřekonatelným problémem. Pokud by se náhodou objevila bezplatná varianta, nepřekvapilo by mě, kdyby byla více protkána reklamami, pomocí kterých by se ten systém platil. To je ale čistě jen má spekulace.