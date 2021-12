Unikají specifikace mobilního Ryzenu 9 6900HX na 6nm procesu

Úniků je plný Internet a nyní tu máme další, který se týká mobilních APUřady Rembrandt. Samozřejmou otázkou je to, nakolik je tento únik přesný a věrohodný, to ale zjistíme až tehdy, kdy se zmiňované procesory oficiálně představí. Přesto je zajímavé se podívat, co se šušká. Konkrétně se zde mluvilo o vlajkové lodi, která má přinést 8 jader a 16 vláken. Procesor má být postaven na architektuře Zen 3+ a hovoří se o výrobě pomocí 6nm procesu u TSMC (o tom se ostatně nemluví poprvé ).