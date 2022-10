Uniklá roadmapa AMD potvrzuje příchod 7000X3D a přetrvávající podporu AM4

AMD před pár dny zahájilo prodej nových Ryzenů 7000 s architekturou Zen 4 a nyní se objevuje uniklá roadmapa (rovnou ze dvou zdrojů), která ukazuje, co se plánuje dál. V zásadě jde především o potvrzení toho, že AMD zůstává na trajektorii, kterou si plánovalo, a máme tu trochu bližší časový rámec. Pokud začneme seshora, tak dosavadní Threadrippery 5000 na architektuře Zen 3 s podporou DDR4 a PCIe 4 by měly vydržet do druhé poloviny roku 2023 a patrně někdy kolem konce léta nebo začátku podzimu by je měla nahradit nová generace (Threadripper 7000/8000?).



I got better and bigger picture pic.twitter.com/Uf9Mq49cor — your majesty (@sebuahsarang) September 30, 2022

V případě výkonných Ryzenů tu je zobrazeno představení architektury Zen 4 před několika týdny s podporou DDR5, PCIe 5 a grafickými čipy RDNA2, využití chipletové technologie a výrobu pomocí 5nm a 6nm procesů. Vidíme to, že se zde počítá s čipy X3D využívající 3D V-Cache i pro Ryzeny 7000, nicméně neznáme datum. Prozatím se předpokládá počátek roku 2023 a mohlo by se tak stát např. na lednovém CES 2023. Důležité je ale i to, že AMD nehodlá skončit život Socketu AM4 a jak je vidět z roadmapy, s Ryzeny 5000 včetně jejich verzí X3D se počítá minimálně do konce roku 2023.

Podobně tak to vypadá u mainstreamových čipů, které jsou nyní zastoupeny Ryzeny 4000G a 5000G. Tam máme architekturu Zen 2 a Zen 3, 7nm výrobu, integrované GPU na bázi Vegy, podporu pamětí DDR4 a PCIe 3. Také zde vidíme, že se po představení novinek pro Socket AM5 v druhé polovině roku 2023 (nejspíš přelom léta a podzimu) nadále počítá s výrobou APU pro AM4.