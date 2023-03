Uniklé benchmarky 3nm Apple A17 Bionic ukazují velmi vysoký nárůst výkonu

Apple u svého nového procesoru A17 Bionic hodlá Před necelým čtvrt rokem se objevila informace, že seu svého nového procesohodlá soustředit především na efektivitu a nárůst výkonu odsunout na vedlejší kolej. Jak ale ukazují uniklé benchmarky, můžeme čekat opravdu velmi výrazný posun i ve výkonu. V jednom videu na YouTube se ukázal výsledek v nové verzi benchmarku Geekbench 6, kde se nový A17 Bionic, který bude představen za půl roku v novém iPhonu 15 Pro, dostal na stěží uvěřitelný výsledek 3986 bodů v single-core a 8841 v multi-core. Teď je na místě si to dát do kontextu, abychom viděli, jak moc hodně nebo málo to vlastně je.

Proti A16 Bionic v nynějších iPhonech 14, který dosáhl na 2437, resp. 5430 bodů, je to o 64 %, resp. o 63 % více, a to je opravdu podezřele obrovský rozdíl. Jestli se vám to nezdá, je vaše podezření správné. V tomto případě jel procesor na max. výkon bez ohledu na spotřebu a teploty. V reálném produktu si Apple nebude moci dovolit ho nechat běžet takto rychle, protože by baterie nic nevydržela a pro uživatele by bylo velmi nepříjemné s tak pálícím telefonem vůbec pracovat. Ještě pro srovnání, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 v novém Samsungu Galaxy S23 dává 1965, resp. 4897 bodů, což by dávalo dokonce 103 %, resp. 81 % k dobru. To opravdu vypadá na hodnoty, které se nemohou dostat do koncového telefonu, ukazují ale schopnosti čipu, které ale nikdo nebude moci využít.

Tato čísla jsou nám tedy k ničemu, je dobré je ale zmínit pro případ, že by se začalo mluvit o dvoutřetinovém nárůstu výkonu nového čipu bez uvedení toho správného kontextu. Na internetu se ale objevila i reálnější čísla, která by už mohla reprezentovat výkon novinky v reálnějším nasazení v telefonu tak, jak by snad mohl putovat k zákazníkům. V tomto případě byly hodnoty 3019 v single-core a 7860 v multi-core, což proti dnešnímu A16 Bionic znamená o cca 24 %, resp. o 45 % vyšší výkon. Pokud bychom to srovnali s výše zmíněným Snapdragonem, šlo by o zhruba o 54 %, resp. o 61 % vyšší výkon. Pořád hodně vysoká čísla, která musíme brát s rezervou. Vypadá to však, že 3nm proces, který si Apple zarezervoval celý pro sebe, dá firmě značnou výhodu ve výkonu a snad i oné slibované spotřebě, která byla i tak u Applu mezi těmi lepšími.