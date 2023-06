United Airlines: elektrická letadla (eVTOL) od Eve Air pro San Francisco od 2026

United Airlines to s elektrickou dopravou na kratší vzdálenosti myslí dost vážně. Už od příštího roku by měla být zahájena výroba elektrických letounů San Francisco Bay Area. Tento systém by měl (pochopitelně spíše marketingově) trochu odlehčit přetížené dopravě, protože vzhledem k tomu, kolik letounů má být ve vzduchu, a kolik aut je na silnicích, to bude příslovečné plivnutí do moře.

Aerolinkato s elektrickou dopravou na kratší vzdálenosti myslí dost vážně. Už od příštího roku by měla být zahájena výroba elektrických letounů Archer Midnight automobilkou Stellantis , přičemž ty by měly být nasazeny výše zmíněnou aerolinkou na trasu mezi letištěm O’Hare International Airport (ORD) a Vertiportem Chicago. Společnost ale rovněž oznámila, že plánuje další systém elektrických letadel s vertikálním startem (eVTOL), tentokrát v. Tento systém by měl (pochopitelně spíše marketingově) trochu odlehčit přetížené dopravě, protože vzhledem k tomu, kolik letounů má být ve vzduchu, a kolik aut je na silnicích, to bude příslovečné plivnutí do moře.

V tomto případě případě by se o systém UAM (Urban Air Mobility) měla postarat letadla od brazilské společnosti Eve Air Mobility (ta je dceřinou společností firmy Embraer s 53letou historií výroby letadel). United Airlines do nich loni investoval 15 milionů USD a objednal si 200 letounů s možností přiobjednat dalších 200. Dolet těchto letadel činí okolo 60 mil (cca 100 km), přičemž u elektrických letadel se uvádí obvykle hodnoty "od" a ne "do", tedy jaké vzdálenosti by měl naprosto bezproblémově zvládat (tedy ve špatných podmínkách i na konci životnosti akumulátoru).

Letouny by měly začít být provozovány v roce 2026, nicméně pokud budeme raději pesimističtější a započítáme takové to tradiční zdravě očekávatelné poloviční zpoždění (o polovinu delší doba na reálné uskutečnění, než je v době vyřčení plánu), asi bych to osobně očekával spíše na 2H/2027 nebo 1H/2028. Uvidíme.