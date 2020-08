USA chtějí vrátit výrobu čipů na svou půdu, připravuje se 25 miliard USD

Spojené státy tak už dávno nejsou velmoc s ohledem na výrobu počítačových čipů, ostatně v tomto ohledu továrny na jejich území vyprodukují jen 12 procent celosvětové produkce. Ta je tak většinou umístěna v asijských zemích (Tchaj-wan, Japonsko, Čína, Jižní Korea), nicméně Američané dále ovládají vývoj výrobních technologií a nástrojů. To dokazuje i ten fakt, že společnost TSMC byla donucena ukončit spolupráci s HiSilicon či Huawei vzhledem k tomu, že používá výbavu amerických firem.

Spojené státy si už vyjednaly výstavbu 5nm továrny v Arizoně , kterou provede společnost TSMC, ale to by mohl být leda začátek změn, o něž Američané mají dle Financial Times (via TechPowerUp ) zájem.