USA viní z hacku Equifaxu čtyři čínské vojenské činitele

Naposledy se objevila informace, že firmě Equifax hrozila pokuta kolem 700 milionů dolarů, a to zvláště kvůli jejímu velice laxnímu přístupu k zabezpečení, který hackerům značně usnadnil jejich práci. Unikly tak citlivé údaje o necelých 148 milionech Američanů a v omezené míře Britů a Kanaďanů a dle původních údajů ze září roku 2017 to byla jména, data narození, čísla sociálního zabezpečení, adresy, informace z řidičských průkazů a také na 209 tisíc čísel kreditních karet.

Nyní se dozvídáme o tom, že američtí vyšetřovatelé z hackerského útoku na Equifax viní čtyři konkrétní členy ozbrojených sil Čínské lidové republiky a jsou to konkrétně: Wang Qian, Xu Ke, Wu Zhiyong a Liu Lei, který mají patřit do 54. výzkumného institutu Čínské lidové osvobozenecké armády. Obviněni jsou také z ekonomické špionáže.

FBI má o nich omezené informace, ostatně v jednom případě nemá k dispozici ani fotografii. Daná skupina měla dle vyšetřovatelů využít známou bezpečnostní díru v Apache Struts, aby po celé měsíce přistupovala k systémům Equifaxu, zatímco lidé této firmy starající se o zabezpečení sítě o tom netušili. Samotný Equifax o hacku informoval až v září 2017, kdy o něm věděl už řadu měsíců.

Equifax se přitom stará o hlavní americké úvěrové registry, takže disponuje citlivými daty o více než polovině dospělé populace USA, takže jejich únik představoval obrovský skandál, zvláště když se ještě ukázalo, jak se firma předtím i potom starala o bezpečnost . Někteří vedoucí pracovníci Equifaxu včetně výkonného ředitele pak byli donuceni rezignovat na své pozice, ovšem pro samotnou firmu to celé nakonec moc neznamenalo a ta nyní funguje v podstatě stejně jako před rokem 2017.

Z hrozící pokuty 700 milionů dolarů se nakonec stala suma 300 milionů, kterou si Equifax musel vyhradit jako kompenzaci pro oběti jeho neschopnosti zabezpečit své systémy. A pokud 300 milionů nebude stačit, tato suma bude muset být rozšířena až o dalších 125 milionů.

Co se týče FBI, ta si je pochopitelně vědoma, že na zmíněné občany Číny nemá možnost dosáhnout, a tak je jejich obvinění spíše jen formální. Pokud by se ale objevili na půdě USA nebo v zemi, s níž Američané mají smlouvu o vzájemném vydávání zločinců, mohli by stanout před soudem.

Ceny souvisejících / podobných produktů: