Úspěch ChatGPT může být příjemnou vzpruhou i pro Nvidii a AMD

jsou v posledních týdnech velkým tématem, ale nejde jen o samotný software. Nemalou roli tu hraje i výkonný hardware, což by podle společnostimohlo být významnou vzpruhou pro společnosti, které se zabývají vývojem a výrobou hardwaru pro AI aplikace. Zmiňována byla především společnost, jejíž poslední finanční výsledky nebyly z těch nejlepších . Podle Trendforce se systém GPT, na němž je ChatGPT postaven, od roku 2018 do roku 2020 rozrostl ze 120 milionů na 180 miliard trénovacích parametrů. Trendforce odhaduje, že k tomu bylo už před třemi roky potřeba okolo 20 tisíc GPU.

Dnes sice výkony karet rostou, ale přesto bude potřeba zvýšeného počtu akcelerátorů, a tak se odhaduje, že nyní trénování GPT vyžaduje přes 30 karet Nvidia A100. A právě zvýšený zájem o aplikace AI tlačí nahoru i zájem o hardware, na němž tato Ai bude trénována, což by mohlo Nvidii značně pomoci. Vedle toho by to ale mohlo dle společnosti znamenat vzpruhu i pro konkurenční AMD s akcelerátory MI200 a MI300, stejně tak by z toho měly těžit firmy, které tyto čipy vyrábí, což je především TSMC. Dobré časy by ale mohly čekat i jiné společnosti, které vyvíjí AI čipy pro různá nasazení, zmíněné byly např. GUC, AIchip, Faraday Technology a eMemory.