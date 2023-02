Finanční výsledky Nvidie: slušný zisk, ale herní GPU padla o 46,5 %

Společnost Nvidia vydala své finanční výsledky za poslední čtvrtletí a my se můžeme podívat, jak se vlastně firmě daří, co funguje a co naopak strádá. Pokud jde o celou firmu, tak její příjmy byly 6,05 mld. USD, což proti stejnému čtvrtletí v minulém roce znamená pokles o nemalých 21 %, nicméně proti minulému čtvrtletí jde po několika pádech konečně o mírný nárůst (+2 %). Důležitý je ale především zisk, a to ten čistý. Pokud se podíváme na metriku Non-GAAP, máme tu 2,17 mld. USD, což znamená čistou marži přes 35,9 %, a to je opravdu velmi pěkné číslo. Na druhou stranu je nutné říci, že meziročně je to 35% pokles. Dle GAAP je čistý zisk 1,41 mld. USD, což je 53% meziroční propad. Nicméně i podle této metriky je čistá marže 23,3 %, a to není nízké číslo. Rozhodně není Nvidia ani zdaleka ztrátová.



Vás jistě bude zajímat výkon herní grafické divize. Ta byla kdysi jedničkou, nicméně to nyní ani zdaleka neplatí. Za poslední tři čtvrtletí se opravdu hodně propadla. Proti stejnému období loňského roku je to dokonce 46,5% propad (nicméně musíme říci, že proti předchozímu čtvrtletí už vzrostla o více než 16 %). Divize, jejíž příjmy byly ještě nedávno dost přes 3 mld. USD, se nyní musí spokojit s pouhými 1,83 mld. USD. Z poslední doby můžeme zmínit uvedení mobilních GeForce RTX 4000 , desktopovou RTX 4070 Ti , technologii DLSS 3, předplatné GeForce Now Ultimate i 10leté partnerství se společností Microsoft, která uvolní své hry pro streamovací službu GeForce Now včetně těch, které případně získá po akvizici firmy Activision Blizzard





Jedničkou Nvidie je nyní divize, která byla v minulosti v mírném stínu herní divize. Nyní ji překonává v příjmech zhruba 2krát s výsledkem 3,62 mld. USD (meziročně nárůst o 11 %, nyní ale mírně padá). Firma v poslední době oznámila např. partnerství s Deutsche Bank , která bude využívat systémy AI od Nvidie. Dell uvedl 15 nových serverových řešení s akcelerátory od Nvidie, společnost také představila GPU A100.

Professional Visualization je další divizí, která dost padla na zem. Se 226 mil. USD je meziročně o 65 % níž. Zde byly vylepšeny schopnosti Omniverse Enterprise, spolu s firmou Lockheed Martin bude pracovat na vytvoření digitálního dvojčete globálního počasí pro lepší monitorování a předpovídání počasí. Nepřekvapivě roste divize Automotive, která zajišťuje technologie pro systémy autonomního řízení aut nebo pokročilých jízdních asistentů (Nvidia Drive Orin). Je to ale s 294 mil. USD stále jen malá divize. Na druhou stranu meziročně rostla o 135 %. Tento HW používá např. Volvo, NIO, Polestar nebo Xpeng.