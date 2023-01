Úspornější Intel Core 13. generace s 65W a 35W TDP jsou zde

Společnostpředstavila nové modely procesorů Core 13. generace, tedy architektury Raptor Lake. Do nabídky se dostaly nejen nové mobilní procesory , které končily až na 24jádrových modelech. Intel totiž představil také desktopové modely, které mají sníženou spotřebu TDP na 65 W a 35 W. To pochopitelně neznamená, že jde o maximální spotřebu. 65W modely Core i7 s 16 (8P+8E) a Core i9 s 24 (8P+16E) jádry tak mají Max Turbo Power na opravdu hodně vysoké hodnotě 219 W. To je více než 3násobek základní spotřeby. Core i5 si sice zachová stejnou 65W TDP, ale max. spotřeba už bude o něco nižší. V případě 10jádrových modelů (6P+4E) to bude 148 W, v případě 14jádrových (6P+8E) pak 154 W. Nakonec zde mají být i 4jádrové verze Core i3-13100(F), které mají pouze výkonná jádra. V tomto případě je TDP 58 nebo 60 W, max. spotřeba pak vrcholí hodnotou 89 W.