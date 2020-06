Už deset systémů s AMD EPYC je v žebříčku TOP500

Ještě v roce 2012 si AMD drželo v žebříčku TOP500, který zahrnuje světově nejvýkonnější superpočítače, první místo díky opteronovému systému Titan, ovšem ten se od té doby propadl na nižší pozice a AMD vyklidilo celou první desítku. Titan je založen na procesorech Opteron 6274 s akcelerátory NVIDIA K20x a i dnes jde stále o velice slušně výkonný systém, který se nachází na 12. místě v TOP 500 s výkonem 17,6 PetaFLOPS.





Nyní se ale do ní vrací díky procesorům EPYC nové generace s jádry Zen 2, a to zatím na sedmou příčku. Má ale vyhlídky na to, že bude v dohledné době figurovat na prvním místě a v ohni má hned dvě želízka, která již dobře známe.

AMD také včera ohlásilo, že čtyři nové superpočítače s procesory EPYC se už nachází mezi prvními 50 nejvýkonnějšími systémy, což zahrnuje právě i nový model na sedmé příčce. Systémy s procesory EPYC se přitom začaly objevovat v seznamu TOP500 teprve na konci minulého roku a skutečně nelze očekávat, že AMD jej dokáže zakrátko ovládnout. Respektive by mohlo, ovšem ne z hlediska kvantity, ale kvality či výkonu.

Na konci minulého roku mělo AMD v TOP500 celkem pět systémů s procesory EPYC a jeden s Opterony. Nyní tu máme nově sestavený žebříček TOP500 aktuální k červnu 2020 , v němž figuruje už deset systémů s procesory Rome a jeden s Hygon , čínskými x86 procesory, které vycházejí z technologií AMD.

Nejzajímavějším je tak právě ten nejvýkonnější, a sice superpočítač Selene, který využívá procesory Rome EPYC 7742 se 64 jádry, ovšem vedle akcelerátorů NVIDIA A100 generace Ampere. Nejde ale o to, že by si AMD vybralo karty od NVIDIE, právě naopak, jde o superpočítač firmy NVIDIA postavený pro její vlastní účely. Ten dosahuje výkonu 27,6 PetaFLOPS v FP64, příkonu až 1,3 MW a když to srovnáme právě s Titanem, pak jde o 157% výkon při pouze 16% spotřebě, takže o téměř desetinásobnou efektivitu.

Zde pak máme seznam superpočítačů s procesory AMD (viz Anandtech

#7, Selene , EPYC 7742 + A100, NVIDIA (27,6 PF)

, EPYC 7742 + A100, NVIDIA (27,6 PF) #30, Belenos , EPYC 7742, Meteo France (7,7 PF)

, EPYC 7742, Meteo France (7,7 PF) #34, Joliot-Curie Rome , EPYC 7H12, CEA in France (7,0 PF)

, EPYC 7H12, CEA in France (7,0 PF) #48, Mahti , EPYC 7H12, CSC in Finland (5,4 PF)

, EPYC 7H12, CSC in Finland (5,4 PF) #56, Betzy , EPYC 7742, Sigam2 AS in Norway (4,44 PF)

, EPYC 7742, Sigam2 AS in Norway (4,44 PF) #58, PreE , Hygon C86, Sugon, China (4,32 PF)

, Hygon C86, Sugon, China (4,32 PF) #124, Freeman , EPYC 7542, ERDC DSRC (2,5 PF)

, EPYC 7542, ERDC DSRC (2,5 PF) #172, Betty , EPYC 7542, US Army Research Laboratory (2,1 PF)

, EPYC 7542, US Army Research Laboratory (2,1 PF) #268, Cara , EPYC 7601, German Aerospace Center (1,75 PF)

, EPYC 7601, German Aerospace Center (1,75 PF) #292, EPYC 7501 + Vega 20, Pukou Advanced Computing Center, China (1,66 PF)

#483, Spartan, EPYC 7H12, Atos, France (1,26 PF)

To vše ale bude blednout před plánovanými superpočítači El Capitan, Frontier a Aurora, kterými svět vstoupí do éry Exascale, čili výkon se bude počítat už v jednotkách exaFLOPS. A právě AMD by mělo tahat za delší konec než Intel s NVIDIÍ dohromady, neboť jeho El Capitan a Frontier budou výkonnější než Aurora (2 a 1,5 exaFLOPS oproti 1 exaFLOPS), přičemž NVIDIA k těmto systémům už svými akcelerátory nepřispěje. Půjde pouze o procesory EPYC/Xeon a grafiky Radeon Instinct/Xe.

