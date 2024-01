V Číně vznikají neoficiální desktopové GeForce RTX 4080 a 4090 s mobilními čipy

GeForce RTX 4080M a RTX 4090M, které nemají desktopové čipy, ale jejich slabší verze z mobilní sféry. Výsledkem tak je, že zdejší GeForce RTX 4090M tak nemá čip AD102, ale AD103 jako mobilní RTX 4090 Laptop, resp. jako desktopová RTX 4080. Stejně tak desktopová GeForce RTX 4080M nemá čip AD103 z desktopové RTX 4080, ale AD104 z mobilní verze této karty, která svými specifikacemi odpovídá spíše modelu RTX 4070 Ti.

Americký ban pro vývoz výkonných GPU do Číny způsobil uvedení ořezané verze GeForce RTX 4090 D , která se tak akorát vejde do požadovaných specifikací a z 16384 CUDA jader se dostala na 14592. Někteří čínští výrobci a prodejci (jmenovitě jde o Goofish) si ale našli jiný způsob, jak ze zákazníků dostat peníze. Prodávají se zde totiž desktopové, které nemají desktopové čipy, ale jejich slabší verze z mobilní sféry. Výsledkem tak je, že zdejší GeForce RTX 4090M tak nemá čip AD102, ale AD103 jako mobilní RTX 4090 Laptop, resp. jako desktopová RTX 4080. Stejně tak desktopová GeForce RTX 4080M nemá čip AD103 z desktopové RTX 4080, ale AD104 z mobilní verze této karty, která svými specifikacemi odpovídá spíše modelu RTX 4070 Ti.

Grafická karta

GPU

CUDA jádra

Paměť VRAM

Sběrnice

TDP

RTX 4090

AD102

16384

24 GB

384 bit

450 W

RTX 4080

AD103

9728

16 GB

256 bit

320 W

RTX 4090 Laptop

AD103

9728

16 GB

256 bit

120 W

RTX 4080 Laptop

AD104

7424

12 GB

192 bit

110 W

RTX 4070 Ti

AD104

7680

12 GB

192 bit

285 W

To se pochopitelně projevuje i v paměti, která tak byla u RTX 4090M snížena z 24 GB na 16 GB (a stejně tak utrpěla i sběrnice), podobně se to tak týká RTX 4080M, která má nyní 12 GB místo 16 GB. Na druhou stranu to může prospět spotřebě. Místo RTX 4080 si tak můžete koupit RTX 4090M se stejným počtem jader a pamětí, její oficiální TDP je ale jen 120 W místo 320 W (otázkou však je, na kolik je nastavena na desktopové variantě karty). Faktem nicméně je, že pokud RTX 4080 podtaktujete na hodnoty neoficiální RTX 4090M (resp. oficiální RTX 4090 Laptop), spotřeba spadne také. Analogicky to platí pro nižší model.