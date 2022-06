V EU schválili povinné USB-C nejen pro telefony od 2024, iPhone opustí Lightning

Kdysi byla situace s nabíječkami telefonů a dalších digitálních zařízení hrozná. Skoro každý výrobce měl vlastní systém, až se víceméně všichni shodli na USB-B (micro USB). Výjimkou zůstal Apple, který později přešel na port Lightning a situace se zase začala komplikovat s příchodem oboustranného USB-C. Orgány Evropské unie ale řekly této situaci "dost" a dlouho diskutované uzákonění jednotného nabíjecího konektoru pro mobilní zařízení přichází.



USB-C budou muset mít od roku 2024 povinně všechny telefony, tablety, elektronické čtečky, sluchátka (různých typů), digitální fotoaparáty, přenosné reproduktory i herní konzole do ruky. Stránky Evropského parlamentu zmiňují také nabíjení klávesnic, myší nebo navigačních systémů. Produkty, které jsou už na trhu, mohou zůstat u stávajícího způsobu nabíjení, nicméně nově uvedené produkty po daném datu už budou muset mít USB-C.

Výrobci notebooků mají 40 měsíců k dobru a mohou na USB-C přecházet později. Tady je otázkou, co to bude znamenat např. pro Apple a jeho MagSafe uvedený pro nový MacBook Air (ten ale nabízí nabíjení i přes USB-C). Zajímavou novinkou bude i to, že výrobci musí zákazníky informovat o vlastnostech nabíjení a dát jim možnost koupit si zařízení bez nebo s nabíječkou.