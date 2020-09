V Německu vylepšili redox-flow baterie: ekologičtější a lépe snáší horko

jsme se na stránkách SHW už setkali (tam se řešila zejména ekologie). Nyní se objevují výsledky dalšího vývoje, tentokrát z dílen Center for Energy and Environmental Chemistry Jena (CEEC Jena) v Německu. I Němci se snažili vyřešit problém s ekologickým dopadem takových akumulátorů. Ty obvykle používají sloučeniny s vanadem rozpuštěným v kyselině sírové, což rozhodně není něco, čeho bychom chtěli mít velké množství. Dalším problémem je omezení pracovní teploty na zhruba 40 °C, takže takové akumulátory vyžadují i chlazení. Připomeňme, že redox-flow akumulátory využívají průchodu iontů přes membránu z jedné kapaliny do druhé a kapacita je tak dána objemem nádob s kapalinami. I proto nejde o technologii, se kterou se počítá v elektronice nebo u elektromobilů, ale spíše u vyrovnávacích bufferů v elektrických sítích, pro ukládání energie z obnovitelných zdrojů a podobně.