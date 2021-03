V ovladačích AMD se objevil mobilní Radeon 6800M s GPU Navi 22

Radeon RX 6800M, u něhož bylo uvedeno 73D5:C3 Device ID a vše tak napovídá tomu, že bude vycházet ze 7nm čipu Navi 22 z

Nejen Nvidia, ale i AMD připravuje nové grafické čipy. V jeho případě nyní přichází na přetřes mobilní grafické čipy. Ty se objevily v nové verzi grafických ovladačů. Konkrétně šlo o, u něhož bylo uvedeno 73D5:C3 Device ID a vše tak napovídá tomu, že bude vycházet ze 7nm čipu Navi 22 z Radeonu RX 6700 XT a nikoli z Navi 21 z desktopových Radeonů RX 6800. RX 6800M by měl mít plný počet 2560 jader a 40 CU, spekuluje se o zachování 96MB Infinity Cache a 192bitové paměťové sběrnice GDDR6 pamětí s 12 GB a propustností 336 GB/s. Hovoří se o tom, že by měla tato karta existovat ve dvou verzích se 145W a 135W TGP.

Na stejném základě se má údajně představit i Radeon RX 6700M. Ten by mohl mít také čip Navi 22, ale počet jader má mít nižší, mluví se o 2304 kusech. Také se spekuluje nad 160bitovou sběrnicí (propustnost 280 GB/s) a 10 GB GDDR6 paměti. Zde by mohly existovat verze se 100W a 90W TGP. Tohle jsou zatím ty pravděpodobnější varianty. Objevily se ale i spekulace o dalších kartách, jenže zde už je to spíše jen předpokládání, "jak by to asi sedělo".

Očekává se tak, že na jádře Navi 23 by se mohly představit karty Radeon RX 6600M a 6500M. U obou se hovoří o 128bitové sběrnici pamětí, u výkonnějšího modelu to má být 8GB GDDR6 se 14Gbps, tedy 224 GB/s, u slabšího pak 4GB GDDR6 s 12Gbps a 192 GB/s. Tyhle karty mají jít do TGP tříd 90 W, 80 W a 65 W. Nakonec se spekuluje i o Radeonu RX 6300M s Navi 24. Tady se mluví o 64bitové sběrnici (96 GB/s) 4 GB GDDR6 paměti a TGP 50 W, 42,5 W a 35 W.

