Valve bude posuzovat hry dle toho, zda jsou vhodné pro Steam Deck

Valve už ale tuto snahu vyvíjí, přičemž jejím základem je na OS Linux platforma Proton zajišťující samotný běh her určených pro Windows. Nejde ovšem pouze o to, aby hry byly schopny pod Linuxem díky Protonu fungovat, jde i o kompatibilitu různých DRM ochran či proticheatovacích systémů, ovšem i zde dělá Valve velké pokroky

Zákazníci sice budou mít možnost si namísto původního SteamOS (Linux) nainstalovat Windows, ostatně Steam Deck je založen na APU od AMD, které využívá jádra x86. Valve však pochopitelně bude chtít, aby hráči využívali především původní operační systém, takže je samozřejmé a logické, že se bude chtít zasadit i o to, aby vše fungovalo co nejlépe. A do toho spadá i vytvoření přehledu o tom, které hry na Steam Deck pod SteamOS fungují, které ne a proč.

Proto ve Valve vytvořili nový "compatiblity program" , čili databázi her, která je bude zařazovat do jedné ze čtyř skupin. A je zřejmé, že nejde o malý úkol, neboť Valve bude muset testovat v podstatě celou svou nabídku Steamu čítající již přes 50 tisíc titulů, pro což byl najat celý nový tým testerů. Na druhou stranu, ty nejpopulárnější tituly mohou být otestovány poměrně brzy a na Steamu existuje dost her, jejichž kvalita je přinejlepším pochybná. Zde se tak nabízí myšlenka, zda by stejný tým testerů nemohl posloužit i pro pročištění nabídky Steamu.

Co se týče hodnocení her v rámci daného programu, pak tu máme čtyři skupiny. Do Unknown se pochopitelně zařadí takové, které ještě otestovány nebyly, ale to neznamená, že si je nepůjde zahrát. Ty otestované se pak zařadí mezi Unsupported, Playable či Verified dle toho, zda je hrát nepůjde, půjde s výhradami či manuálním laděním, anebo půjde bez problémů. O zařazení her nám pak rychle napoví malá ikonka v rohu plakátu. Co však musí splnit ověřeně kompatibilní hra?

Jde jednak o ovládání kompatibilní se Steam Deck včetně toho, aby se v případě potřeby objevila softwarová klávesnice. Dále to je podporované rozlišení 1280 x 800 či 1280 x 720, vhodné výchozí nastavení a čitelný text, zatřetí to je i kompatibilní launcher, pokud jej hra využívá a to, aby se nezobrazovala žádná varování o kompatibilitě. A nakonec musí být v případě využití Protonu podporován i veškerý další software či "middleware", což je právě i výše zmíněná DRM ochrana či proticheatovací software.

Valve tak bude moci na konzolích Steam Deck v rámci svého obchodu přednostně ukazovat právě takové hry, které jsou "Deck Verified" a pokud snad náš oblíbený titul mezi hry se zeleným zatržítkem patřit nebude, v podrobnostech se dočteme, proč tomu tak je. Budeme se tak moci rozhodnout, zda jsou vyjmenované nedostatky důvodem k tomu, abychom danou hru zatím vynechali a počkali si na lepší podporu.



Ceny souvisejících / podobných produktů: